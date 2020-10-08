Иркутян просят не пугаться происходящего
Сегодня, 8 октября в 14.00 на учебном полигоне международного аэропорта Иркутск пройдут комплексные учения. В них примут участие службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полётов, а также представители нескольких министерств
Цель учений – отработка навыков по тушению условного пожара на воздушном судне и оказанию помощи пострадавшим.
Жителей просят соблюдать спокойствие, обратились представители администрации Иркутска.
На учебном полигоне иркутского аэропорта пройдут учения
Общество, Фото:
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