На учебном полигоне иркутского аэропорта пройдут учения

Иркутян просят не пугаться происходящего



Сегодня, 8 октября в 14.00 на учебном полигоне международного аэропорта Иркутск пройдут комплексные учения. В них примут участие службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полётов, а также представители нескольких министерств



Цель учений – отработка навыков по тушению условного пожара на воздушном судне и оказанию помощи пострадавшим.



Жителей просят соблюдать спокойствие, обратились представители администрации Иркутска.

