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Жители Бурятии могут оплатить налоги в отделениях почтовой связи

Жители Бурятии могут оплатить налоги в отделениях почтовой связи
Общество,  Фото:пресс-служба УФПС РБ
Также мобильные почтово-кассовые терминалы есть у почтальонов, приходящих на дом

Жители Бурятии могут оплатить имущественные, земельные и транспортные налоги во всех отделениях почтовой связи, сообщает пресс-служба УФПС Республики Бурятия.

В настоящее время наступает период оплаты налогов, и каждый налогоплательщик задумывается о формате и месте их оплаты.

Как отметили в компании, оплатить налоги можно в любом почтовом отделении республики и у почтальонов через мобильные почтово-кассовые терминалы (МПКТ) на дому. В Бурятии более 250 почтальонов оснащены такими устройствами, в основном в сельской местности. В подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек, а прием платежей в режиме онлайн направляется в ГИС ГМП (Государственная информационная система государственных и муниципальных платежей).

В настоящее время более 2000 человек оплатили налоги на почте, из них около 42% принято почтальонами на дому с помощью МПКТ.

Информацию об адресе и режиме работы ближайшего почтового отделения можно узнать на официальном сайте Почты России pochta.ru или через мобильное приложение. Также на сайте компании и в мобильном приложении можно найти почтовое отделение, работающее по предварительной записи, и записаться на обслуживание.


налоги Почта России
 
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