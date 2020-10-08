Жители Бурятии могут оплатить налоги в отделениях почтовой связи

Общество, Фото: пресс-служба УФПС РБ

Также мобильные почтово-кассовые терминалы есть у почтальонов, приходящих на дом



Жители Бурятии могут оплатить имущественные, земельные и транспортные налоги во всех отделениях почтовой связи, сообщает пресс-служба УФПС Республики Бурятия.



В настоящее время наступает период оплаты налогов, и каждый налогоплательщик задумывается о формате и месте их оплаты.



Как отметили в компании, оплатить налоги можно в любом почтовом отделении республики и у почтальонов через мобильные почтово-кассовые терминалы (МПКТ) на дому. В Бурятии более 250 почтальонов оснащены такими устройствами, в основном в сельской местности. В подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек, а прием платежей в режиме онлайн направляется в ГИС ГМП (Государственная информационная система государственных и муниципальных платежей).



В настоящее время более 2000 человек оплатили налоги на почте, из них около 42% принято почтальонами на дому с помощью МПКТ.



Информацию об адресе и режиме работы ближайшего почтового отделения можно узнать на официальном сайте Почты России pochta.ru или через мобильное приложение. Также на сайте компании и в мобильном приложении можно найти почтовое отделение, работающее по предварительной записи, и записаться на обслуживание.





