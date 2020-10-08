Коровник стоял слишком близко к границам участка
В Бурятии судебные приставы обязали жителя города Бабушкин снести коровник, находящийся слишком близко к участку и постройкам соседей.
Мужчина использовал строение для содержания своих коров, однако такому соседству стали не рады соседи. По их словам, появившийся коровник возвели на коротком расстоянии от границ их участка. В результате возмущённые соседи обратились в Кабанский районный суд.
Судебный пристав-исполнитель вручил владельцу коров требование о сносе злополучного строения.
- Судебный пристав выехал на место нахождения постройки. Установлено, что мужчина решение суда исполнил в полном объёме. На сегодняшний день право взыскателя на благополучную санитарную обстановку восстановлено, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
В Бурятии спор соседей из-за коровника решил суд
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