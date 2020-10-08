В Бурятии спор соседей из-за коровника решил суд

Коровник стоял слишком близко к границам участка



В Бурятии судебные приставы обязали жителя города Бабушкин снести коровник, находящийся слишком близко к участку и постройкам соседей.



Мужчина использовал строение для содержания своих коров, однако такому соседству стали не рады соседи. По их словам, появившийся коровник возвели на коротком расстоянии от границ их участка. В результате возмущённые соседи обратились в Кабанский районный суд.



Судебный пристав-исполнитель вручил владельцу коров требование о сносе злополучного строения.



- Судебный пристав выехал на место нахождения постройки. Установлено, что мужчина решение суда исполнил в полном объёме. На сегодняшний день право взыскателя на благополучную санитарную обстановку восстановлено, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

