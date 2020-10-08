В Бурятии спортшкола отказалась от покупки авто за 2 млн

Детская спортшкола в Хоринском районе Бурятии не будет покупать кроссовер за два миллиона рублей. Об этом стало известно из документа, опубликованного в Telegram-канале «Пул 03».
- По поводу размещения закупок на приобретение автомобиля на сайте государственных закупок «Электронная торговая площадка «Otc» сообщаем о том, что весной текущего года МАУ ДО «Хоринская ДЮСШ» обращалась в администрацию МО «Хоринский район» о необходимости приобретения автотранспорта для перевозки спортсменов на соревнования. В сентябре было опубликовано извещение о запросе котировок по поставке автомобиля для нужд школы. Вчера, 6 октября, в связи с нецелесообразностью данной закупки директору ДЮСШ было предложено отменить закупку. В настоящее время закупка отменена, - говорится в сообщении.
Документ за подписью первого замруководителя администрации Хоринского района по финансово-экономическим вопросам адресован председателю комитета территориального развития администрации главы и правительства Бурятии Виктору Аюшееву.
Как сообщал «Байкал-Daily», Хоринская детско-юношеская спортивная школа в Бурятии планировала приобрести автомобиль стоимостью почти два млн. Учреждение хотело купить легковой автомобиль Mitsubishi Outlander Кроссовер 2.0 CVT 4WD (146 л.с.) Intense + 4WD или его эквивалент. Машина пятиместная. Год выпуска – не ранее 2019 года.
О закупке сообщили республиканские СМИ, после чего в соцсетях посыпались возмущённые комментарии. «Не хватило на крузак, видимо», «Обнаглели», «Чё, не Лексус-то сразу», «Проще автобус взять», «А прокуратура в курсе?» - пишут пользователи.
документ - "Пул 03"