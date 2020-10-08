 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 октября

07 октября

Популярное

В Бурятии спортшкола отказалась от покупки авто за 2 млн

В Бурятии спортшкола отказалась от покупки авто за 2 млн
Общество,  Фото:pixabay.com
Скандальная закупка отменена после публикаций СМИ

Детская спортшкола в Хоринском районе Бурятии не будет покупать кроссовер за два миллиона рублей. Об этом стало известно из документа, опубликованного в Telegram-канале «Пул 03».

- По поводу размещения закупок на приобретение автомобиля на сайте государственных закупок «Электронная торговая площадка «Otc» сообщаем о том, что весной текущего года МАУ ДО «Хоринская ДЮСШ» обращалась в администрацию МО «Хоринский район» о необходимости приобретения автотранспорта для перевозки спортсменов на соревнования. В сентябре было опубликовано извещение о запросе котировок по поставке автомобиля для нужд школы. Вчера, 6 октября, в связи с нецелесообразностью данной закупки директору ДЮСШ было предложено отменить закупку. В настоящее время закупка отменена, - говорится в сообщении.

Документ за подписью первого замруководителя администрации Хоринского района по финансово-экономическим вопросам адресован председателю комитета территориального развития администрации главы и правительства Бурятии Виктору Аюшееву.

Как сообщал «Байкал-Daily», Хоринская детско-юношеская спортивная школа в Бурятии планировала приобрести автомобиль стоимостью почти два млн. Учреждение хотело купить легковой автомобиль Mitsubishi Outlander Кроссовер 2.0 CVT 4WD (146 л.с.) Intense + 4WD или его эквивалент. Машина пятиместная. Год выпуска – не ранее 2019 года.

О закупке сообщили республиканские СМИ, после чего в соцсетях посыпались возмущённые комментарии. «Не хватило на крузак, видимо», «Обнаглели», «Чё, не Лексус-то сразу», «Проще автобус взять», «А прокуратура в курсе?» - пишут пользователи.

документ - "Пул 03"


госзакупки автомобили спортивная школа
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Акция «Пристегните ремни!» прошла в Бурятии
Акция «Пристегните ремни!» прошла в Бурятии
Общество, 08.10.2020
В Джидинском районе активисты отрядов юных инспекторов движения устроили акцию
В Улан-Удэ устроили пикет против конфликта в Нагорном Карабахе
В Улан-Удэ устроили пикет против конфликта в Нагорном Карабахе
Общество, 08.10.2020
Пикетчик призывает Армению и Азербайджан остановиться
В Улан-Удэ проложат дорожку от 20а до 40-го квартала
В Улан-Удэ проложат дорожку от 20а до 40-го квартала
Общество, 08.10.2020
Работы обойдутся в миллион рублей
Дознаватель МЧС из Бурятии: «Интересна специфика работы»
Дознаватель МЧС из Бурятии: «Интересна специфика работы»
Общество, 08.10.2020
Андрей Дёмин сменил профессию пожарного на дознавателя
В Улан-Удэ на бывшем пустыре появится баскетбольная площадка
В Улан-Удэ на бывшем пустыре появится баскетбольная площадка
Общество, 08.10.2020
В городе благоустроят скверы «Заречный» и «Семейного отдыха»
В Улан-Удэ волонтёр рассказала, как нашла пропавшего ребёнка
В Улан-Удэ волонтёр рассказала, как нашла пропавшего ребёнка
Общество, 08.10.2020
Горожанка совсем недавно вступила в ряды отряда «Лиза Алерт» и сразу же нашла ребёнка
В Улан-Удэ коллектив «инфекционки» привился от коронавируса
В Улан-Удэ коллектив «инфекционки» привился от коронавируса
Общество, 08.10.2020
О своём состоянии после вакцинации рассказала главврач больницы
Дети Бурятии и Иркутской области с комиксами боролись за планшет
Дети Бурятии и Иркутской области с комиксами боролись за планшет
Общество, 08.10.2020
Определены победители конкурса комиксов «Береги свою жизнь»
В Улан-Удэ с дома убрали гомофобную табличку
В Улан-Удэ с дома убрали гомофобную табличку
Общество, 08.10.2020
Ранее подобную табличку назвала недопустимой бурятский омбудсмен
В Бурятии техникум никак не заключал с сотрудником трудовой договор
В Бурятии техникум никак не заключал с сотрудником трудовой договор
Общество, 08.10.2020
При этом ежемесячно подписывались договоры по пропускному режиму
В Улан-Удэ днём до +9 градусов
В Улан-Удэ днём до +9 градусов
Общество, 08.10.2020
По республике местами небольшие и умеренные осадки
В Улан-Удэ осуждённые посоревновались в турнире по шашкам
В Улан-Удэ осуждённые посоревновались в турнире по шашкам
Общество, 07.10.2020
По итогам турнира призёры награждены грамотами
За провал машины под лёд будут судить водителя в Иркутской области
За провал машины под лёд будут судить водителя в Иркутской области
Общество, 07.10.2020
Провал автомобиля произошёл в декабре прошлого года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^