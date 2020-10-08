В Улан-Удэ проложат дорожку от 20а до 40-го квартала

Работы обойдутся в миллион рублей



В Улан-Удэ благоустроят проход через железнодорожные пути от 20а квартала до 40-го квартала, сообщила пресс-служба мэрии.



Тротуарную дорожку протяжённостью 268 метров проложат от улицы Ключевской, 90 до улицы Тобольской, 65 - вдоль школы №18.



- Подрядная организация ООО «Сибгранд» вскоре займётся разработкой грунта, установкой бортовых камней и асфальтированием дорожки. В настоящий момент ведутся подготовительные работы, - сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.



На благоустройство прохода через железнодорожные пути выделили миллион рублей.





