Андрей Дёмин сменил профессию пожарного на дознавателя
В этом году МЧС России празднует 30-летний юбилей. В ГУ МЧС по Бурятии по этому поводу рассказали также о 30-летнем дознавателе отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Северо-Байкальскому, Муйскому районам и городу Северобайкальск Андрее Дёмине.
- В МЧС России я с 2013 года. В дознание пришёл недавно, до этого работал пожарным в Ангарске Иркутской области. Здесь, в Северобайкальске меня поразила удивительная красота природы, - рассказывает он.
Андрей - потомственный пожарный. Сразу после армии, не задумываясь, пришел в пожарную охрану, ведь там всю жизнь проработал его отец. Младший брат также посвятил себя пожарному делу.
- Уже успел почувствовать разницу между профессиями. Задача пожарного - тушение пожара. Дознаватель же выполняет иные функции - ищет очаг пожара, устанавливает причину, здесь интересна именно специфика работы, - отменил Андрей.
Дознаватель МЧС из Бурятии: «Интересна специфика работы»
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