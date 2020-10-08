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Дознаватель МЧС из Бурятии: «Интересна специфика работы»

Дознаватель МЧС из Бурятии: «Интересна специфика работы»
Общество,  Фото:03.mchs.gov.ru
Андрей Дёмин сменил профессию пожарного на дознавателя

В этом году МЧС России празднует 30-летний юбилей. В ГУ МЧС по Бурятии по этому поводу рассказали также о 30-летнем дознавателе отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Северо-Байкальскому, Муйскому районам и городу Северобайкальск Андрее Дёмине.

- В МЧС России я с 2013 года. В дознание пришёл недавно, до этого работал пожарным в Ангарске Иркутской области. Здесь, в Северобайкальске меня поразила удивительная красота природы, - рассказывает он.

Андрей - потомственный пожарный. Сразу после армии, не задумываясь, пришел в пожарную охрану, ведь там всю жизнь проработал его отец. Младший брат также посвятил себя пожарному делу.

- Уже успел почувствовать разницу между профессиями. Задача пожарного - тушение пожара. Дознаватель же выполняет иные функции - ищет очаг пожара, устанавливает причину, здесь интересна именно специфика работы, - отменил Андрей.
МЧС
 
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