Дознаватель МЧС из Бурятии: «Интересна специфика работы»

Андрей Дёмин сменил профессию пожарного на дознавателя



В этом году МЧС России празднует 30-летний юбилей. В ГУ МЧС по Бурятии по этому поводу рассказали также о 30-летнем дознавателе отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Северо-Байкальскому, Муйскому районам и городу Северобайкальск Андрее Дёмине.



- В МЧС России я с 2013 года. В дознание пришёл недавно, до этого работал пожарным в Ангарске Иркутской области. Здесь, в Северобайкальске меня поразила удивительная красота природы, - рассказывает он.



Андрей - потомственный пожарный. Сразу после армии, не задумываясь, пришел в пожарную охрану, ведь там всю жизнь проработал его отец. Младший брат также посвятил себя пожарному делу.



- Уже успел почувствовать разницу между профессиями. Задача пожарного - тушение пожара. Дознаватель же выполняет иные функции - ищет очаг пожара, устанавливает причину, здесь интересна именно специфика работы, - отменил Андрей.

