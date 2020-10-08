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В Улан-Удэ на бывшем пустыре появится баскетбольная площадка

В Улан-Удэ на бывшем пустыре появится баскетбольная площадка
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В городе благоустроят скверы «Заречный» и «Семейного отдыха»

В столице Бурятии ремонтируют спортивную площадку в сквере «Заречный» на Бурводе, на месте которого ещё десять лет назад находился пустырь. Постепенно территорию стали облагораживать: поставили детскую площадку, скамейки, провели освещение, установили фонтан, поле для мини-футбола, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

Сейчас подрядчик залил ровную бетонную площадку для игр в баскетбол и волейбол, на которую позже уложат специальное резиновое покрытие. Затем будет нанесена новая разметка и установлены съемные волейбольные стойки для сетки. Сумма контракта составляет более 800 тысяч рублей.

Приводят в порядок и сквер «Семейного отдыха» в 47-м квартале. Здесь положат больше 300 кв.м. новой тротуарной плитки. Сквер хоть и находится на муниципальной земле, но обслуживает его управляющая компания.

– Мы неоднократно выделяли средства на озеленение, обустройство детских площадок. Все выполненные работы передадим на баланс управляющей компании. Гарантийный срок выполненных работ – пять лет. Вместе с жителями будем отслеживать качество выполненных работ в дальнейшем и, если что-то нужно, исправлять, – отметила начальник отдела жилищного хозяйства комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Светлана Григорьева.



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