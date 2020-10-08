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В Улан-Удэ волонтёр рассказала, как нашла пропавшего ребёнка

В Улан-Удэ волонтёр рассказала, как нашла пропавшего ребёнка
Общество,  Фото:личная страница Ольги
Горожанка совсем недавно вступила в ряды отряда «Лиза Алерт» и сразу же нашла ребёнка

Представитель волонтёрской организации «Доброгород» Ольга Шаймарданова на своей странице в соцсети рассказала, как нашла пропавшего в Улан-Удэ ребёнка. 11-летний мальчик ушёл из дома 5 октября, объявление о том, что он разыскивается, было размещено в местных СМИ и многих пабликах.

- Господи! Вы бы знали, что сегодня со мной произошло. Реально фильм можно снимать. Начну сначала. Очень долго настраивалась вступить в ряды поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», и вот вчера меня добавили в чат. С утра ориентировка, пропал мальчик 11 лет. Увидела фото, ориентировку даже читать не стала, так как мне ещё рано на поиски, нужно пройти вводный курс/обучение, но фото мальчишки стояло в глазах, - рассказывает она в соцсети.

Далее улан-удэнка направилась по своим делам - завезла дочь на тренировку и поехала к маме в гости.

- Мамы на работе не оказалось, и я поехала по пути, где никогда особо и не ездила. Боковым зрением увидела двух мальчишек, светленький мальчик нёс щеночка и был очень схож с пацанёнком на фото. Пока просила описание одежды, мальчишки убежали. Бросив тачку, я за ними. И как назло красный светофор. Дождавшись этот зелёный (казалось, прошёл час!), я как сумасшедшая, снося всех на своём пути, бежала дальше! Наконец увидев их, решила отдышаться и убедиться - он это или не он, села рядом на лавочку и открыла ориентировку, это был он. Поднимаю глаза, а его след простыл, - продолжает горожанка.

«Что? Ты был так близко, и я тебя потеряла? Всё равно тебя найду, подумала я, и уже неслась туда, куда чувствовала! Неслась с одной мыслью, я сегодня верну тебя домой», - добавляет она.

Ольга в итоге догнала ребёнка, расположила мальчика к себе.

- Умыла, накормила крымскими фруктами, которые кстати везла к маме. Далее всё по правилам отряда, ребята меня направили, что и как. Мальчика забрали, щеночка оставили мне. Две ночи и два дня мальчик числился с розыске! В любую из ночей он мог уснуть на холоде и не проснуться. Меня от этого в пот бросает. Сейчас он дома, надеюсь, он навсегда запомнит слова, которые я ему сказала. Это мой первый найденный ребёнок, и он живой, - отмечает волонтёр.

История с щенком также закончилась хеппи-эндом. Ему нашли хозяина, скоро он поедет в Кяхту.

пропавшие без вести волонтеры
 
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