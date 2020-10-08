Дети Бурятии и Иркутской области с комиксами боролись за планшет

Определены победители конкурса комиксов «Береги свою жизнь»



Жюри определило победителей конкурса рисунков-комиксов «Береги свою жизнь», который Восточно-Сибирской железная дорога проводила в течение полугода.



В адрес организаторов поступило почти 100 работ из разных уголков Иркутской области и Бурятии. Не все авторы внимательно читали условия и, вместо комиксов, присылали тематические рисунки. Тем не менее, среди претендентов на победу было достаточное количество работ, отвечающих требованиям. Нарисованные истории выполнены красками, фломастерами, карандашами и с помощью компьютерных программ.



Победителем признан комикс Софьи Тюменцевой, которая получит главный приз – планшетный компьютер. Второе место досталось работе Анастасии Себякиной, ей будет вручена умная колонка с голосовым помощником, третье место присуждено Елизавете Игнатьевой.



Также принято решение учредить специальный приз от журнала «Планета детства. Иркутск», который оказывал информационное сопровождение. Набор сувениров и дорожные шахматы отправятся постоянной участнице творческих конкурсов Марии Шиляевой.



В этом году в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой очное вручение призов и дипломов было отменено. Однако все награды будут доставлены победителям в течение месяца после подведения итогов, сообщили представители ВСЖД.

