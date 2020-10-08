Об этом предупредили в МЧС
По данным синоптиков, сегодня, 8 октября, в Улан-Удэ, Бичурском, Джидинском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Селенгинском и Тарбагатайском районах ожидается высокая пожарная опасность - четвёртый класс (из пяти возможных).
Главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными. Это касается разведения костров, выжигания сухой травы и мусор, в том числе на дачных участках.
В Бурятии ожидается высокая пожарная опасность
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Определены победители конкурса комиксов «Береги свою жизнь»
Об этом предупредили в МЧС
Ранее подобную табличку назвала недопустимой бурятский омбудсмен
При этом ежемесячно подписывались договоры по пропускному режиму
По республике местами небольшие и умеренные осадки
По итогам турнира призёры награждены грамотами
Провал автомобиля произошёл в декабре прошлого года
Состязания проходили 5 октября
Известный телеведущий поделился мнением о развитии туризма в стране
В городе с 14 сентября проходит месячник по санитарной очистке и благоустройству территорий
Раньше здесь был пустырь, сохранившийся между домами
Это 24 объекта здравоохранения из 37 планируемых
После жалоб пассажиров контроль за водителями обещали усилить
Строительство детсада завершается
Переписчик должен хорошо уметь общаться с людьми