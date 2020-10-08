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В Бурятии ожидается высокая пожарная опасность

В Бурятии ожидается высокая пожарная опасность
Общество, 
Об этом предупредили в МЧС

По данным синоптиков, сегодня, 8 октября, в Улан-Удэ, Бичурском, Джидинском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Селенгинском и Тарбагатайском районах ожидается высокая пожарная опасность - четвёртый класс (из пяти возможных).

Главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными. Это касается разведения костров, выжигания сухой травы и мусор, в том числе на дачных участках.


Лес
 
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