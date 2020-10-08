В Бурятии техникум никак не заключал с сотрудником трудовой договор

При этом ежемесячно подписывались договоры по пропускному режиму



Прокуратура Заиграевского района Бурятии по обращению жительницы села Новая Брянь провела проверку в республиканском межотраслевом техникуме.



- Проверка показала, что между техникумом и гражданином в нарушение трудового законодательства не был заключен трудовой договор. При этом руководство техникума на протяжении трёх с половиной лет ежемесячно заключало с этим человеком договоры на оказание услуг по обеспечению пропускного режима в общежитии техникума, - сообщает прокуратура Бурятии.



Прокуратура района обратилась в Заиграевский районный суд с иском об установлении факта трудовых отношений, заключении трудового договора и внесении в трудовую книжку записи о приёме на работу с января 2017 года.



Техникум в добровольном порядке исполнил требования прокурора. Поэтому суд уже прекратил производство по делу, уточнили в прокуратуре.







