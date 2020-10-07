Телеведущий Джон Уоррен назвал Байкал короной России

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Москве подходит полуфинал «Транссиб» конкурса «Мастера гостеприимства». Бурятию представляют семь участников.
Во время обсуждения проектов участников не обошлось без вопросов об экологии. Говоря о Бурятии и Иркутской области, туризм невозможно представить без посещения озера Байкал. Однако отдых в этом месте тесно связан с сохранением уникальной природы.
В число наставников проекта вошёл известный телеведущий, путешественник Джон Уоррен. Он высказал своё мнение на счёт туризма. Основная мысль заключается в том, чтобы местные жители сами сохраняли природу, тогда и приезжие будут вести себя так же.
- Устойчивость или не устойчивость, которая какая-то халатная, меня не устраивает. Если это мы такие неустойчивые, то любой туристический проект будет неустойчивый. Что это значит? Это должно меняться в каждом человеке, - сказал Джон Уоррен.
В качестве примера он поделился случаем, который произошёл в Англии, где природа небогата природными дарами. Свой рассказ Джон начал с того, что ягоды там не растут, и редкие экземпляры, которые вырастают, очень берегут. Так, группа туристов увидела уникальный цветок. Чтобы его сохранить, люди обходили цветок за несколько метров и фотографировали издалека.
- В Мурманской области у меня подошвы были красные, потому что я не мог пройти через бруснику. Это хорошо, с другой стороны - плохо. Потому что в Англии мы хоть один цветок, но мы будем его беречь. У вас такая большая страна, что если здесь нет цветков, то вот здесь будут. И это неправильно, и это меняется, я вижу это. Я бы сказал, что за Байкал я не боюсь. Это как бы драгоценный камень в короне России, в плане туризма, в плане уникальных мест, - сказал Джон Уоррен.
Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров поделился личным опытом участия в мероприятии, который проводился на Байкале.
Алексей Комиссаров участвовал в Байкальском марафоне, пробежав 42 км по льду Байкала. Марафон проходит под девизом «За чистоту вод Байкала».
- Я, когда смотрю на эту медальку с марафона, я вижу этот слоган, я это часто вспоминаю. Вопрос организации туризма - всё было и делается так, чтобы все приезжающие люди задумывались об экологических вопросах, проникались этой темой и думали. Это пример, когда туристические маршруты направлены не только на развлечение, в данном случае – ещё и на спорт, но и важность экологической поездки, - сказал Алексей Комиссаров.
В заключение Джон Уоррен призвал развивать туризм как внутренний, так и въездной.
- Я говорю это тихо, потому что места, которые очень-очень красивые, они испортятся, если там будут толпы туристов. Чисто не там, где убирают, а чисто, где не мусорят, - подытожил Джон.
Как сообщал «Байкал-Daily», Джон Уоррен в 2016 году в передаче «Поедем, поедим» назвал 5 причин приехать в Бурятию.