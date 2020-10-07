 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 октября

06 октября

Популярное

Улан-удэнцы ждут маршрутки №77 по полчаса

Улан-удэнцы ждут маршрутки №77 по полчаса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
После жалоб пассажиров контроль за водителями обещали усилить

Улан-удэнцы жалуются на работу 77-го маршрута. Ежедневно ждать автобус на остановках приходится подолгу.

- Маршрута № 77 не дождаться. В шесть часов вообще сесть невозможно. Хочет, чтобы уже наконец начали принимать меры, - возмущается житель столицы Бурятии Кирилл.

По словам молодого человека, каждый раз он вынужден ждать заветную маршрутку как минимум 30 минут. «Да и если дождёшься, то они забивают народу столько, что даже вздохнуть тяжело», - добавляет он.

«Байкал-Daily» обратился за комментарием в комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ. Там сообщили, что по маршруту № 77 в будни выходит 25 единиц транспорта. Интервал они должны соблюдать по шесть-девять минут, после 20 часов – 15 минут. В выходные дни на маршруте работает 17-20 единиц с положенным интервалом 10-15 минут.

Временем отправления последнего автобуса с конечной остановки официально значится 21:00.

- Маршрут № 77 является самым протяжённым городским маршрутом (35 км), путь следования которого проходит по наиболее загруженным улицам города (Иволгинская, Ленина, Бабушкина, Трубачеева). Отклонения в интервале движения автобусов в большинстве случаев связаны с транспортными заторами по пути следования, особенно в районе Левого Берега в пиковые часы, - заявили в комитете по транспорту.

Руководству маршрута указано усилить контроль за работой подвижного состава, работу по увеличению его парка.

- Для оперативного решения вопросов качества транспортного обслуживания населения рекомендуем обращаться по телефону «горячей линии» 45-45-53. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 20:00, включая выходные и праздничные дни, - отметили специалисты.
общественный транспорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ ТОСовцы обустраивают спортплощадку
В Улан-Удэ ТОСовцы обустраивают спортплощадку
Общество, 07.10.2020
Раньше здесь был пустырь, сохранившийся между домами
Три врачебные амбулатории и 21 ФАП появились в Бурятии
Три врачебные амбулатории и 21 ФАП появились в Бурятии
Общество, 07.10.2020
Это 24 объекта здравоохранения из 37 планируемых
Улан-удэнцы ждут маршрутки №77 по полчаса
Улан-удэнцы ждут маршрутки №77 по полчаса
Общество, 07.10.2020
После жалоб пассажиров контроль за водителями обещали усилить
В 140 «а» микрорайоне Улан-Удэ откроется новый детсад
В 140 «а» микрорайоне Улан-Удэ откроется новый детсад
Общество, 07.10.2020
Строительство детсада завершается
В Бурятии в переписчики набирают коммуникабельных людей
В Бурятии в переписчики набирают коммуникабельных людей
Общество, 07.10.2020
Переписчик должен хорошо уметь общаться с людьми
В Улан-Удэ осветили Аршанскую
В Улан-Удэ осветили Аршанскую
Общество, 07.10.2020
Здесь установлено 20 светильников
Иркутск примет чемпионат СФО по плаванию
Иркутск примет чемпионат СФО по плаванию
Общество, 07.10.2020
Турнир соберёт более 350 спортсменов
В колониях Бурятии собрали большой урожай овощей
В колониях Бурятии собрали большой урожай овощей
Общество, 07.10.2020
В исправительных учреждениях Бурятии идёт уборочная кампания
Семь участников из Бурятии борются за звание «Мастеров гостеприимства»
Семь участников из Бурятии борются за звание «Мастеров гостеприимства»
Общество, 07.10.2020
Заключительный полуфинал стартовал сегодня в Москве
В Иволгинском районе Бурятии появится «борцовский» президент
В Иволгинском районе Бурятии появится «борцовский» президент
Общество, 07.10.2020
Иволгинская федерация станет филиалом бурятской
В Бурятии запечатлели медведей у чесального дерева
В Бурятии запечатлели медведей у чесального дерева
Общество, 07.10.2020
Любопытные снимки сделаны в «Заповедном Подлеморье»
В воинских частях Бурятии стартовала крупная проверка
В воинских частях Бурятии стартовала крупная проверка
Общество, 07.10.2020
Работа комиссии продлится две недели
Экспресс-тесты на коронавирус в Бурятии подарили сурдопереводчикам
Экспресс-тесты на коронавирус в Бурятии подарили сурдопереводчикам
Общество, 07.10.2020
Сурдопереводчики помогают инвалидам посещать общественные места

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^