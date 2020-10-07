После жалоб пассажиров контроль за водителями обещали усилить
Улан-удэнцы жалуются на работу 77-го маршрута. Ежедневно ждать автобус на остановках приходится подолгу.
- Маршрута № 77 не дождаться. В шесть часов вообще сесть невозможно. Хочет, чтобы уже наконец начали принимать меры, - возмущается житель столицы Бурятии Кирилл.
По словам молодого человека, каждый раз он вынужден ждать заветную маршрутку как минимум 30 минут. «Да и если дождёшься, то они забивают народу столько, что даже вздохнуть тяжело», - добавляет он.
«Байкал-Daily» обратился за комментарием в комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ. Там сообщили, что по маршруту № 77 в будни выходит 25 единиц транспорта. Интервал они должны соблюдать по шесть-девять минут, после 20 часов – 15 минут. В выходные дни на маршруте работает 17-20 единиц с положенным интервалом 10-15 минут.
Временем отправления последнего автобуса с конечной остановки официально значится 21:00.
- Маршрут № 77 является самым протяжённым городским маршрутом (35 км), путь следования которого проходит по наиболее загруженным улицам города (Иволгинская, Ленина, Бабушкина, Трубачеева). Отклонения в интервале движения автобусов в большинстве случаев связаны с транспортными заторами по пути следования, особенно в районе Левого Берега в пиковые часы, - заявили в комитете по транспорту.
Руководству маршрута указано усилить контроль за работой подвижного состава, работу по увеличению его парка.
- Для оперативного решения вопросов качества транспортного обслуживания населения рекомендуем обращаться по телефону «горячей линии» 45-45-53. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 20:00, включая выходные и праздничные дни, - отметили специалисты.
Улан-удэнцы ждут маршрутки №77 по полчаса
Общество, Фото:
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