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Три врачебные амбулатории и 21 ФАП появились в Бурятии

Три врачебные амбулатории и 21 ФАП появились в Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Это 24 объекта здравоохранения из 37 планируемых

К концу 2020 года в Бурятии построят 33 фельдшерско-акушерских пункта и 4 врачебных амбулатории для населённых пунктов с численностью от 100 до 2000 человек по нацпроекту «Здравоохранение» в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

На строительство объектов выделено 186,17 млн рублей из федерального бюджета и 49,67 млн рублей из республиканского. Участие в аукционе приняли четыре организации.

- По результатам аукциона от 28.04.2020 года победителем объявлен ООО «Каркас», г. Иркутск. Заключение контракта состоялось 29 мая 2020 года на сумму 185,1 млн. рублей в соответствии с законодательством, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

За счёт средств федерального бюджета ФАПы обновятся в Баунтовском, Бичурском, Заиграевском, Закаменском, Кабанском, Кяхтинском, Курумканском, Джидинском, Прибайкальском, Селенгинском, Тарбагатайском, Хоринском, Тункинском, Мухоршибирском и Еравнинском районах, среди них одна врачебная амбулатория в селе Жемчуг Тункинского района. За счёт республиканского бюджета появятся две врачебные амбулатории в городе Гусиноозерск.

Ранее было запланировано возвести 3 врачебные амбулатории. Однако благодаря сэкономленным средствам в размере 25,24 млн. рублей во время проведения торгов врачебная амбулатория появится и в селе Телемба Еравнинского района.

На сегодня амбулатории появились: 

1. в селе Жемчуг Тункинского района; 
2. Две врачебные амбулатории - в городе Гусиноозерск: 9 микрорайон и улица Пионерская; 

Построены ФАПы в следующих районах:

3. в сёлах Сухая, Береговая, Большая Речка Кабанского района;
4. в сёлах Таловка, Троицкое, Карымск, Покровка и Гремячинск Прибайкальского района;
5. сёлах Нижний Убукун, Ягодное, Бараты, Дэдэ-Сутой, Усть-Урма Селенгинского района;
6. селе Улюнхан Курумканского района;
7. сёлах Хурай-Хобок, Шимки, Харбяты Тункинского района;
8. сёлах Харацай (население 329 чел.), Хамней (634 чел.), Улекчин (1077 чел.), Хуртага (764 чел.) Закаменского района. ФАП в селе Бургуй (население 475 чел.) Закаменского района будет готов в начале октября.

ФАПы и врачебные амбулатории совсем скоро оснастят медицинским оборудованием.

- Фельдшерско-акушерские пункты включают в себя все необходимое внутреннее инженерное обеспечение в максимальной заводской готовности (отопление, вытяжную вентиляцию, водоснабжение, канализацию, электрическое освещение, видеонаблюдение). Отвечают нормам пожарной безопасности и соответствуют требованиям, предписанным строительными и санитарными нормами и правилами. При необходимости постройку можно расширить, добавив новый модуль. Министерство здравоохранения Республики Бурятия и администрации муниципальных образований в районах республики продолжают следить за работой строителей и держать на контроле создание новых медицинских пунктов, - отметили в правительстве республики.

Как рассказала Юлия Очирова, медсестра ФАПа в селе Хамней Закаменского района, сейчас у них ведутся последние работы, и скоро их пункт откроется.

- Фельдшерско-акушерский пункт уже всем оборудовали, всё уже есть – допустим, установили компьютер, две камеры для слежения, оборудовали душевую кабину, процедурный кабинет оснастили (процедурный и прививочный кабинеты у нас совмещены) и т.д. Также будет аптечный пункт размещаться. Ещё будет территория благоустраиваться, - перечислила она.

Что касается прежнего здания, в котором ранее располагался ФАП, то оно было сдано в эксплуатацию в 1981 году – почти 40 лет назад.

- Здание не полежит капитальному ремонту, потому что снизу всё сгнило, было очень холодно. И вот сейчас нам построили такой красивый ФАП, - заключила Юлия Очирова.  
здравоохранение правительство РБ
 
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