По республике местами небольшие и умеренные осадки
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 октября по республике ночью по юго-западным и южным районам, днём местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.
Ветер ночью северо-восточный 4-9, днём с переходом на северо-западный 6-11, по южной половине местами порывы до 15-17 м/с. Температура ночью -2, -7, местами -9, -14, по Прибайкалью при облачности до +2, днём +6, +11, местами +1, +6.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшие осадки. Ветер ночью северный 4-9, днём с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью 0, -2, днём +7, +9.
В Улан-Удэ днём до +9 градусов
Общество, Фото:
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