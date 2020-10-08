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В Улан-Удэ днём до +9 градусов

В Улан-Удэ днём до +9 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По республике местами небольшие и умеренные осадки

По данным Бурятского гидрометцентра, 8 октября по республике ночью по юго-западным и южным районам, днём местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.

Ветер ночью северо-восточный 4-9, днём с переходом на северо-западный 6-11, по южной половине местами порывы до 15-17 м/с. Температура ночью -2, -7, местами -9, -14, по Прибайкалью при облачности до +2, днём +6, +11, местами +1, +6.

В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшие осадки. Ветер ночью северный 4-9, днём с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью 0, -2, днём +7, +9. 
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