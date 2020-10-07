 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 октября

06 октября

Популярное

В 140 «а» микрорайоне Улан-Удэ откроется новый детсад

В 140 «а» микрорайоне Улан-Удэ откроется новый детсад
Общество,  Фото:ulan-ude-info.ru
Строительство детсада завершается

В Улан-Удэ готовится к сдаче в эксплуатацию детский сад в 140 «а» микрорайоне. Детсад рассчитан на 280 мест.

Выполнены работы по строительству здания и тёплых переходов, по устройству кровли и фасада, по строительству наружных сетей водоснабжения. Также завершена планировка территории. Устроены внутренние инженерные сети. Проделана внутренняя отделка помещений. Рабочие выполнили монтаж витражей тамбура, провели пуско-наладочные работы и завершили благоустройство.

- В настоящий момент проводится уборка территории, расстановка мебели и подключение оборудования. Строительная готовность составляет 99 процентов, - сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ

На строительство детского сада из федерального бюджета было направлено 305 млн рублей. Работу выполняет подрядная организация ООО «РТ».

В 2020 году в Улан-Удэ начато строительство трёх новых детских садов на 280 мест каждый. Новые дошкольные образовательные учреждения появятся по ул. Боевая, в микрорайонах Дивизионный и Забайкальский, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
детские сады
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ ТОСовцы обустраивают спортплощадку
В Улан-Удэ ТОСовцы обустраивают спортплощадку
Общество, 07.10.2020
Раньше здесь был пустырь, сохранившийся между домами
Три врачебные амбулатории и 21 ФАП появились в Бурятии
Три врачебные амбулатории и 21 ФАП появились в Бурятии
Общество, 07.10.2020
Это 24 объекта здравоохранения из 37 планируемых
Улан-удэнцы ждут маршрутки №77 по полчаса
Улан-удэнцы ждут маршрутки №77 по полчаса
Общество, 07.10.2020
После жалоб пассажиров контроль за водителями обещали усилить
В 140 «а» микрорайоне Улан-Удэ откроется новый детсад
В 140 «а» микрорайоне Улан-Удэ откроется новый детсад
Общество, 07.10.2020
Строительство детсада завершается
В Бурятии в переписчики набирают коммуникабельных людей
В Бурятии в переписчики набирают коммуникабельных людей
Общество, 07.10.2020
Переписчик должен хорошо уметь общаться с людьми
В Улан-Удэ осветили Аршанскую
В Улан-Удэ осветили Аршанскую
Общество, 07.10.2020
Здесь установлено 20 светильников
Иркутск примет чемпионат СФО по плаванию
Иркутск примет чемпионат СФО по плаванию
Общество, 07.10.2020
Турнир соберёт более 350 спортсменов
В колониях Бурятии собрали большой урожай овощей
В колониях Бурятии собрали большой урожай овощей
Общество, 07.10.2020
В исправительных учреждениях Бурятии идёт уборочная кампания
Семь участников из Бурятии борются за звание «Мастеров гостеприимства»
Семь участников из Бурятии борются за звание «Мастеров гостеприимства»
Общество, 07.10.2020
Заключительный полуфинал стартовал сегодня в Москве
В Иволгинском районе Бурятии появится «борцовский» президент
В Иволгинском районе Бурятии появится «борцовский» президент
Общество, 07.10.2020
Иволгинская федерация станет филиалом бурятской
В Бурятии запечатлели медведей у чесального дерева
В Бурятии запечатлели медведей у чесального дерева
Общество, 07.10.2020
Любопытные снимки сделаны в «Заповедном Подлеморье»
В воинских частях Бурятии стартовала крупная проверка
В воинских частях Бурятии стартовала крупная проверка
Общество, 07.10.2020
Работа комиссии продлится две недели
Экспресс-тесты на коронавирус в Бурятии подарили сурдопереводчикам
Экспресс-тесты на коронавирус в Бурятии подарили сурдопереводчикам
Общество, 07.10.2020
Сурдопереводчики помогают инвалидам посещать общественные места

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^