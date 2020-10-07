В 140 «а» микрорайоне Улан-Удэ откроется новый детсад

Строительство детсада завершается



В Улан-Удэ готовится к сдаче в эксплуатацию детский сад в 140 «а» микрорайоне. Детсад рассчитан на 280 мест.



Выполнены работы по строительству здания и тёплых переходов, по устройству кровли и фасада, по строительству наружных сетей водоснабжения. Также завершена планировка территории. Устроены внутренние инженерные сети. Проделана внутренняя отделка помещений. Рабочие выполнили монтаж витражей тамбура, провели пуско-наладочные работы и завершили благоустройство.



- В настоящий момент проводится уборка территории, расстановка мебели и подключение оборудования. Строительная готовность составляет 99 процентов, - сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ



На строительство детского сада из федерального бюджета было направлено 305 млн рублей. Работу выполняет подрядная организация ООО «РТ».



В 2020 году в Улан-Удэ начато строительство трёх новых детских садов на 280 мест каждый. Новые дошкольные образовательные учреждения появятся по ул. Боевая, в микрорайонах Дивизионный и Забайкальский, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

