Здесь установлено 20 светильников
На улице Аршанская в Улан-Удэ появились фонари.
- Осенними вечерами и приближающейся зимой жителям улицы будет приятнее возвращаться домой, - отметили в МБУ «Горсвет».
Здесь проведено 800 метров самонесущего изолированного провода, установлено 20 светильников.
В Улан-Удэ осветили Аршанскую
Общество, Фото:
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