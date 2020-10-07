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В Улан-Удэ осветили Аршанскую

В Улан-Удэ осветили Аршанскую
Общество,  Фото:МБУ "Горсвет"
Здесь установлено 20 светильников

На улице Аршанская в Улан-Удэ появились фонари.

- Осенними вечерами и приближающейся зимой жителям улицы будет приятнее возвращаться домой, - отметили в МБУ «Горсвет».

Здесь проведено 800 метров самонесущего изолированного провода, установлено 20 светильников.
уличное освещение
 
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