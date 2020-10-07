Улан-удэнка выиграла соревнования по спортивному ориентированию в Екатеринбурге

Состязания проходили 5 октября



Улан-удэнка Дарья Дансарунова выиграла соревнования по спортивному ориентированию 5 октября на VII всероссийской летней Универсиаде 2020 в Екатеринбурге. Она выиграла в дисциплине «кросс классика - общий старт».



6 место в этой же дисциплине завоевала спортсменка из села Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии Оксана Зырянова.



Дарья и Оксана выступают за команду Красноярского государственного педагогического университета имени Aстафьева.



В соревнованиях принимают участие 90 девушек и 90 юношей, сильнейших ориентировщиков-студентов из ведущих вузов России, сообщили в Федерации спортивного ориентирования Бурятии.





