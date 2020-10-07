Состязания проходили 5 октября
Улан-удэнка Дарья Дансарунова выиграла соревнования по спортивному ориентированию 5 октября на VII всероссийской летней Универсиаде 2020 в Екатеринбурге. Она выиграла в дисциплине «кросс классика - общий старт».
6 место в этой же дисциплине завоевала спортсменка из села Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии Оксана Зырянова.
Дарья и Оксана выступают за команду Красноярского государственного педагогического университета имени Aстафьева.
В соревнованиях принимают участие 90 девушек и 90 юношей, сильнейших ориентировщиков-студентов из ведущих вузов России, сообщили в Федерации спортивного ориентирования Бурятии.
Улан-удэнка выиграла соревнования по спортивному ориентированию в Екатеринбурге
Общество, Фото:
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