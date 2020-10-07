 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 октября

06 октября

Популярное

В колониях Бурятии собрали большой урожай овощей

В колониях Бурятии собрали большой урожай овощей
Общество,  Фото:pixabay.com
В исправительных учреждениях Бурятии идёт уборочная кампания

На сегодняшний день собрано 360 тонн картофеля, 140 тонн капусты, 39 тонн моркови, 38 тонн свеклы и 22 тонны свежих овощей – огурцов, помидоров и кабачков. Результатами поделились в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Собственные овощи позволяют колониям практически на 100% обеспечивать свою потребность. Также осуждённые получают рабочие места.

В исправительной колонии № 8 и в колонии-поселения № 3 функционируют участки птицеводства. Там за девять месяцев произведено более 390 тысяч яиц.

- Кроме того, что данные объёмы позволяют на 100% обеспечить потребность исправительных учреждений, яйцо также реализуется личному составу, имеется возможность реализации его населению, - отмечают в УФСИН.



колония овощи
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В колониях Бурятии собрали большой урожай овощей
В колониях Бурятии собрали большой урожай овощей
Общество, 07.10.2020
В исправительных учреждениях Бурятии идёт уборочная кампания
Семь участников из Бурятии борются за звание «Мастеров гостеприимства»
Семь участников из Бурятии борются за звание «Мастеров гостеприимства»
Общество, 07.10.2020
Заключительный полуфинал стартовал сегодня в Москве
В Иволгинском районе Бурятии появится «борцовский» президент
В Иволгинском районе Бурятии появится «борцовский» президент
Общество, 07.10.2020
Иволгинская федерация станет филиалом бурятской
В Бурятии запечатлели медведей у чесального дерева
В Бурятии запечатлели медведей у чесального дерева
Общество, 07.10.2020
Любопытные снимки сделаны в «Заповедном Подлеморье»
В воинских частях Бурятии стартовала крупная проверка
В воинских частях Бурятии стартовала крупная проверка
Общество, 07.10.2020
Работа комиссии продлится две недели
Экспресс-тесты на коронавирус в Бурятии подарили сурдопереводчикам
Экспресс-тесты на коронавирус в Бурятии подарили сурдопереводчикам
Общество, 07.10.2020
Сурдопереводчики помогают инвалидам посещать общественные места
В Улан-Удэ открылась выставка денег времён войны
В Улан-Удэ открылась выставка денег времён войны
Общество, 07.10.2020
На выставке показано, как менялись валюты на протяжении четырёх лет
37% жителей Бурятии привили от гриппа
37% жителей Бурятии привили от гриппа
Общество, 07.10.2020
Для иммунизации применяются вакцины, содержащие актуальные для будущего эпидсезона штаммы вирусов гриппа
В Бурятии выберут самых поющих мужчин
В Бурятии выберут самых поющих мужчин
Общество, 07.10.2020
Состоится конкурс «Поют мужчины Бурятии»
Жители пригорода Улан-Удэ возмущены подорожанием проезда
Жители пригорода Улан-Удэ возмущены подорожанием проезда
Общество, 07.10.2020
Перевозчики на вахмистровских маршрутах имеют право повышать тариф на свой выбор
Юные футболистки из Бурятии стали пятыми в России
Юные футболистки из Бурятии стали пятыми в России
Общество, 07.10.2020
Турнир состоялся в Московской области
В Бурятии сельчане установили молитвенный барабан
В Бурятии сельчане установили молитвенный барабан
Общество, 07.10.2020
«Практика обходов и вращения хурдэ очень проста и доступна, но зато весьма эффективна и мощна», - поясняет священнослужитель
В Забайкалье установлен коронавирусный антирекорд
В Забайкалье установлен коронавирусный антирекорд
Общество, 07.10.2020
Число заразившихся коронавирусом впервые превысило 100 человек за сутки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^