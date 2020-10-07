В исправительных учреждениях Бурятии идёт уборочная кампания
На сегодняшний день собрано 360 тонн картофеля, 140 тонн капусты, 39 тонн моркови, 38 тонн свеклы и 22 тонны свежих овощей – огурцов, помидоров и кабачков. Результатами поделились в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Собственные овощи позволяют колониям практически на 100% обеспечивать свою потребность. Также осуждённые получают рабочие места.
В исправительной колонии № 8 и в колонии-поселения № 3 функционируют участки птицеводства. Там за девять месяцев произведено более 390 тысяч яиц.
- Кроме того, что данные объёмы позволяют на 100% обеспечить потребность исправительных учреждений, яйцо также реализуется личному составу, имеется возможность реализации его населению, - отмечают в УФСИН.
В колониях Бурятии собрали большой урожай овощей
Общество, Фото:
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