Сотрудницы УФСИН в Бурятии получили 36-часовую рабочую неделю

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Соглашение об этом уже подписано



УФСИН России по Бурятии и республиканский комитет профсоюзов работников государственных учреждений и общественного обслуживания заключили отраслевое соглашение.



Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся условий труда, оплаты труда, занятости и социальных гарантий гражданских служащих и работников УФСИН в Бурятии.



Одним из достижений этого соглашения стало установление женщинам 36-часовой рабочей недели.

