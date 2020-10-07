Соглашение об этом уже подписано
УФСИН России по Бурятии и республиканский комитет профсоюзов работников государственных учреждений и общественного обслуживания заключили отраслевое соглашение.
Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся условий труда, оплаты труда, занятости и социальных гарантий гражданских служащих и работников УФСИН в Бурятии.
Одним из достижений этого соглашения стало установление женщинам 36-часовой рабочей недели.
Сотрудницы УФСИН в Бурятии получили 36-часовую рабочую неделю
Общество, Фото:
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