Иволгинская федерация станет филиалом бурятской
В начале недели состоялась встреча федерации спортивной борьбы Бурятии и администрации Иволгинского района. На встрече было принято решение о создании районного филиала федерации борьбы.
В Иволгинском районе будет выбран свой президент федерации, и районная федерация будет работать как филиал федерации спортивной борьбы Бурятии.
- Глава Иволгинского района Очиров Виктор Цыдендоржиевич заверил нас во всесторонней поддержкое и выразил большое стремление в деле развития вольной борьбы. В итоге все пришли к соглашению о совместной детальной работе. И одним из инструментов улучшения ситуации станет внедрение программы «Борьба в школы», - сообщили в федерации спортивной борьбы Бурятии.
Также на встрече была озвучена проблема оттока результативных учеников и тренеров из района в городские спортивные школы. При этом Иволгинский район теряет свои результаты без двойного зачёта с городом. Поэтому был поднят вопрос, как сделать работу тренера в Иволгинском районе, где действительно много учащихся, привлекательной и достойно оплачиваемой.
- Например, в Иволгинске в среднеобразовательных школах более 1500 учащихся, и есть очень хороший спортивный комплекс. Делегация посетила данный объект. Там лежат два ковра. К слову сказать, на одном из них и был сделан знаменитый пятибальный бросок прогибом от Алексея Самбуевича (Цыденова, главы Бурятии – ред.), - поделились в федерации спортивной борьбы.
В Иволгинском районе Бурятии появится «борцовский» президент
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