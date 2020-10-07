В Улан-Удэ открылась выставка денег времён войны

На выставке показано, как менялись валюты на протяжении четырёх лет



7 октября в Музее истории Бурятии начала работу стендовая выставка «Деньги военных лет», посвящённая 75-летию Великой Победы. Эта экспозиция – дань памяти и уважения героическому подвигу народа-победителя, вынесшего основную тяжесть Второй мировой войны.



- Война и деньги не только воспроизводят друг друга, но и поддерживают борьбу за первенство и господство со стороны их обладателя. Деньги нередко меняли ход войн, а войны меняли и сами деньги. В этом смысле, Вторая мировая война изменила не только карту мира, но и сотни валют, и рубль был одной из них, - отмечают в пресс-служба министерства культуры.



Выставка рассказывает часть истории войны. На стендах представлены изображения денег, с которыми СССР вступил в войну, показано, как выглядели оккупационные деньги, с какими деньгами освобожденные территории выходили из войны, и что стало с рублём после войны.



На стендовой выставке показаны советские червонцы 1937 года, выпущенные к 20-летию Октябрьской революции, а также банкноты 1938 года с изображенными на них стахановцами, красноармейцами и летчиками.



Период Великой Отечественной войны иллюстрируют образцы продуктовых карточек и облигаций военного займа, которые выпускались с 1942 по 1945 годы. Особого внимания заслуживает облигация займа Победы, объявленного 4 мая 1945 года. Также на стендах демонстрируются образцы карбованцев, выпускавшихся на оккупированных территориях Украины Третьим Рейхом и рейхсмарки. Помимо этого, на стендах изображены австрийские шиллинги, венгерские пенге, польские злотые, чехословацкие кроны и китайский юань, выпускавшиеся Гознаком на освобожденных территориях Китая и Восточной Европы.





