37% жителей Бурятии привили от гриппа

Для иммунизации применяются вакцины, содержащие актуальные для будущего эпидсезона штаммы вирусов гриппа



В Бурятии продолжается прививочная кампания против гриппа. На 6 октября, против гриппа привито 368 183 человек – 62,2% от плана (37,3% от численности населения). В том числе привито 119 557 детей.



- Особенностью текущего эпидемического сезона будет одновременная циркуляция вирусов гриппа и новой коронавирусной инфекции, что повышает риски для здоровья населения, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



Для иммунизации применяются вакцины, содержащие актуальные для будущего эпидсезона штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения:



• A/Guangdong-Maonan/SWL1536/ 2019(H1N1)pdm09;

• A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);

• B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage).



Ранее указанные штаммы не имели активной циркуляции на территории России, именно поэтому профилактическая иммунизация необходима.



- Вакцинация против гриппа – это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания. В этом году планируется охватить профилактическими прививками не менее 60% населения, а в группах риска – 75%. Особое внимание будет уделено детям, беременным женщинам, людям, имеющим хронические заболевания, лицам старше 60 лет и медицинским работникам, работникам сферы образования, транспорта и ЖКХ. Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведённой прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъёма заболеваемости, - заключили в управлении Роспотребнадзора.

