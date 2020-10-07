В Бурятии выберут самых поющих мужчин

Состоится конкурс «Поют мужчины Бурятии»



Приём заявок первого республиканского конкурса мужских вокально-хоровых коллективов «Поют мужчины Бурятии» продлён до 30 октября 2020 года. Конкурс посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы.



В конкурсе примут участие мужские вокально-хоровые коллективы муниципальных, республиканских учреждений культуры, образования, общественных организаций и других ведомств в 3 возрастных категориях.



На сегодня поступили заявки от хоров Национальной библиотеки Бурятии, Дома культуры имени Вагжанова, детской школы искусств №6, Октябрьского районного суда Улан-Удэ, любительских и профессиональных коллективов из районов республики.



Исполнители представляют на конкурс видеозаписи двух разнохарактерных произведений. Выступление участников оценивает экспертная комиссия в составе известных деятелей хорового искусства, представителей учредителей и организаторов.



Гала-концерт с участием победителей конкурса пройдёт в онлайн-режиме.



Заявки на участие оргкомитет принимает на адрес ontrcnt@mail.ru с пометкой «Поют мужчины Бурятии», сообщили в минкультуры Бурятии.

