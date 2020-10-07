Число заразившихся коронавирусом впервые превысило 100 человек за сутки
В Забайкальском крае вторые сутки подряд устанавливается антирекорд по числу заболевших коронавирусом. По данным оперативного штаба, коронавирусом за последние 24 часа заболели 105 человек. Прежний рекордный показатель был зафиксирован вчера, 7 октября, за сутки диагноз был подтверждён у 98 человек.
Сейчас в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 6986, из них 5242 (48 за сутки) человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Общее количество летальных случаев – 71.
Заболевших выявляют, как при обращении за медицинской помощью, так и среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
В последнее время наибольшее число случаев регистрируется в Чите, Читинском, Агинском, Петровск-Забайкальском районах, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии заболеваемость в последние дни держится на высоком уровне. Четвёртый день подряд суточный прирост превышает 90 заражённых.
В Забайкалье установлен коронавирусный антирекорд
Общество, Фото:
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