Команда обеспечила себе выход в финальный этап чемпионата III Дивизиона зоны «Сибирь»
В Иркутске на стадионе «Локомотив» завершились всероссийские соревнования по футболу «Чемпионат III дивизиона зоны «Сибирь», зона «Восток».
Участие в зональном этапе приняли 3 команды: «Байкал» (Иркутск), «Бурятия» (Улан-Удэ), «Чита-М» (Чита).
Футбольный клуб «Бурятия» одержал две победы над соперниками, сыграв со счётом 2:0 с читинской и 5:0 с иркутской командами.
Сборная Бурятии стала сильнейшей командой зоны «Восток», обеспечив себе выход в финальный этап чемпионата III Дивизиона зоны «Сибирь», сообщили в минспорта республики.
Сборная Бурятии по футболу стала сильнейшей в зоне «Восток»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Практика обходов и вращения хурдэ очень проста и доступна, но зато весьма эффективна и мощна», - поясняет священнослужитель
Число заразившихся коронавирусом впервые превысило 100 человек за сутки
Команда обеспечила себе выход в финальный этап чемпионата III Дивизиона зоны «Сибирь»
Сразу двое из них из Железнодорожного района Улан-Удэ
Баярма Зодбоева проголосовала на выборах американского президента
Новые детсады скоро откроются в Хойтобэе и Гурульбе
Житель Бурятии выступил с таким заявлением в программе «Пусть говорят»
Рейды проводят сотрудники МЧС
Заболевшие признали, что не носили маски в общественных местах
Студент из Африки побывал в разных колоритных местах Бурятии
Евгений Капустин тренировался пять дней в неделю
Сколько спортсменов примут участие в чемпионате, пока неизвестно
Очаг нематоды ликвидирован
В Сочи состоялся командный чемпионат России по эстафетному бегу
Работы проводились в третьем квартале года