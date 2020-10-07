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Сборная Бурятии по футболу стала сильнейшей в зоне «Восток»

Сборная Бурятии по футболу стала сильнейшей в зоне «Восток»
Общество, 
Команда обеспечила себе выход в финальный этап чемпионата III Дивизиона зоны «Сибирь»

В Иркутске на стадионе «Локомотив» завершились всероссийские соревнования по футболу «Чемпионат III дивизиона зоны «Сибирь», зона «Восток».

Участие в зональном этапе приняли 3 команды: «Байкал» (Иркутск), «Бурятия» (Улан-Удэ), «Чита-М» (Чита).

Футбольный клуб «Бурятия» одержал две победы над соперниками, сыграв со счётом 2:0 с читинской и 5:0 с иркутской командами.

Сборная Бурятии стала сильнейшей командой зоны «Восток», обеспечив себе выход в финальный этап чемпионата III Дивизиона зоны «Сибирь», сообщили в минспорта республики.
спорт футбол
 
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