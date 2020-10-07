 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 октября

06 октября

Популярное

За звание народного участкового Бурятии борются восемь человек

За звание народного участкового Бурятии борются восемь человек
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Сразу двое из них из Железнодорожного района Улан-Удэ

С 7 по 16 октября проходит второй региональный этап конкурса «Народный участковый -2020», сообщило МВД по Бурятии.

По результатам первого этапа интернет-голосования во второй тур прошли восемь участковых из Кабанского, Селенгинского, Еравнинского, Северо-Байкальского, Тункинского и Курумканского районов республики. Железнодорожный район Улан-Удэ представляют сразу два претендента.

Некоторые из конкурсантов пришли в полицию совсем недавно – около двух лет назад, другие служат в органах внутренних дел уже более 20 лет. Самому молодому участковому – лейтенанту полиции Денису Агафонову из отдела полиции №1 Улан-Удэ – 24 года, самым опытным – майору полиции Санжи Бадмаеву, представляющему Еравнинский район, и майору полиции Андрею Эрдыниеву из Курумканского района – 36 лет и 43 года.

Проголосовать за претендента на звание лучшего участкового уполномоченного полиции можно на официальном сайте МВД по Бурятии в разделе «Народный участковый - 2020», авторизовавшись через одну из социальных сетей.

Победитель второго тура будет представлять Бурятию на заключительном, федеральном этапе конкурса.
полиция конкурс участковые
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии сельчане установили молитвенный барабан
В Бурятии сельчане установили молитвенный барабан
Общество, 07.10.2020
«Практика обходов и вращения хурдэ очень проста и доступна, но зато весьма эффективна и мощна», - поясняет священнослужитель
В Забайкалье установлен коронавирусный антирекорд
В Забайкалье установлен коронавирусный антирекорд
Общество, 07.10.2020
Число заразившихся коронавирусом впервые превысило 100 человек за сутки
Сборная Бурятии по футболу стала сильнейшей в зоне «Восток»
Сборная Бурятии по футболу стала сильнейшей в зоне «Восток»
Общество, 07.10.2020
Команда обеспечила себе выход в финальный этап чемпионата III Дивизиона зоны «Сибирь»
За звание народного участкового Бурятии борются восемь человек
За звание народного участкового Бурятии борются восемь человек
Общество, 07.10.2020
Сразу двое из них из Железнодорожного района Улан-Удэ
Артистка цирка Дю Солей из Бурятии проголосовала на выборах в США
Артистка цирка Дю Солей из Бурятии проголосовала на выборах в США
Общество, 07.10.2020
Баярма Зодбоева проголосовала на выборах американского президента
В Иволгинском районе Бурятии готовят к открытию два новых детсада
В Иволгинском районе Бурятии готовят к открытию два новых детсада
Общество, 07.10.2020
Новые детсады скоро откроются в Хойтобэе и Гурульбе
Житель Бурятии назвал себя потомком Сталина
Житель Бурятии назвал себя потомком Сталина
Общество, 07.10.2020
Житель Бурятии выступил с таким заявлением в программе «Пусть говорят»
В Бурятии идёт операция «Отопление»
В Бурятии идёт операция «Отопление»
Общество, 07.10.2020
Рейды проводят сотрудники МЧС
В Бурятии вновь выявили под сотню заражённых коронавирусом
В Бурятии вновь выявили под сотню заражённых коронавирусом
Общество, 07.10.2020
Заболевшие признали, что не носили маски в общественных местах
Появился трейлер фильма про приключения замбийца в Бурятии
Появился трейлер фильма про приключения замбийца в Бурятии
Общество, 07.10.2020
Студент из Африки побывал в разных колоритных местах Бурятии
Сотрудник МЧС из Бурятии взял два серебра в Адлере
Сотрудник МЧС из Бурятии взял два серебра в Адлере
Общество, 07.10.2020
Евгений Капустин тренировался пять дней в неделю
Бурятские борцы тренируются в Москве перед чемпионатом России
Бурятские борцы тренируются в Москве перед чемпионатом России
Общество, 07.10.2020
Сколько спортсменов примут участие в чемпионате, пока неизвестно
Лейтенант полиции из Иркутска пробежала быстрее всех в Сочи
Лейтенант полиции из Иркутска пробежала быстрее всех в Сочи
Общество, 07.10.2020
В Сочи состоялся командный чемпионат России по эстафетному бегу
В Бурятии озвучили результаты космического мониторинга леса
В Бурятии озвучили результаты космического мониторинга леса
Общество, 07.10.2020
Работы проводились в третьем квартале года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^