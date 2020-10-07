Сразу двое из них из Железнодорожного района Улан-Удэ
С 7 по 16 октября проходит второй региональный этап конкурса «Народный участковый -2020», сообщило МВД по Бурятии.
По результатам первого этапа интернет-голосования во второй тур прошли восемь участковых из Кабанского, Селенгинского, Еравнинского, Северо-Байкальского, Тункинского и Курумканского районов республики. Железнодорожный район Улан-Удэ представляют сразу два претендента.
Некоторые из конкурсантов пришли в полицию совсем недавно – около двух лет назад, другие служат в органах внутренних дел уже более 20 лет. Самому молодому участковому – лейтенанту полиции Денису Агафонову из отдела полиции №1 Улан-Удэ – 24 года, самым опытным – майору полиции Санжи Бадмаеву, представляющему Еравнинский район, и майору полиции Андрею Эрдыниеву из Курумканского района – 36 лет и 43 года.
Проголосовать за претендента на звание лучшего участкового уполномоченного полиции можно на официальном сайте МВД по Бурятии в разделе «Народный участковый - 2020», авторизовавшись через одну из социальных сетей.
Победитель второго тура будет представлять Бурятию на заключительном, федеральном этапе конкурса.
За звание народного участкового Бурятии борются восемь человек
Общество, Фото:
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