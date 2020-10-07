Баярма Зодбоева проголосовала на выборах американского президента
Известная «гуттаперчевая девочка» из Бурятии, артистка цирка Дю Солей Баярма Зодбоева проголосовала на выборах президента США.
- Впервые проголосовала в Америке. Выборы президента дело серьезное. Так как мы сейчас находимся не в своём штате, где зарегистрированы, нам прислали почтой бюллетени, которые мы заполняем и отправляем обратно, - пояснила Баярма Зодбоева в Instagram.
Досрочное голосование на выборах президента США стартовало 18 сентября. В нём приняли участие более четырёх миллионов человек. К слову, действующий президент Дональд Трамп ставил под сомнение надёжность и честность системы голосования по почте, возможность которого предусмотрена американским законодательством. Основные кандидаты за пост президента – действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. По итогам первого раунда дебатов между соперниками, как показывают опросы, с существенным отрывом лидирует представитель демократов.
Президентские выборы пройдут в Соединённых Штатах 3 ноября.
Как сообщал «Байкал-Daily», супруг Баярмы – генеральный менеджер сцены цирка Дю Солей Алан Пэрри. Он уроженец Англии, образование получил в университете в США по специальности «История искусства». Свадьбу пара устроила в американском штате Портленд летом 2017 года. В конце 2019 года у супругов родился первенец.
Этим летом Баярма Зодбоева призналась, что хочет прожить с мужем минимум до 90 лет.
Артистка цирка Дю Солей из Бурятии проголосовала на выборах в США
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Практика обходов и вращения хурдэ очень проста и доступна, но зато весьма эффективна и мощна», - поясняет священнослужитель
Число заразившихся коронавирусом впервые превысило 100 человек за сутки
Команда обеспечила себе выход в финальный этап чемпионата III Дивизиона зоны «Сибирь»
Сразу двое из них из Железнодорожного района Улан-Удэ
Баярма Зодбоева проголосовала на выборах американского президента
Новые детсады скоро откроются в Хойтобэе и Гурульбе
Житель Бурятии выступил с таким заявлением в программе «Пусть говорят»
Рейды проводят сотрудники МЧС
Заболевшие признали, что не носили маски в общественных местах
Студент из Африки побывал в разных колоритных местах Бурятии
Евгений Капустин тренировался пять дней в неделю
Сколько спортсменов примут участие в чемпионате, пока неизвестно
Очаг нематоды ликвидирован
В Сочи состоялся командный чемпионат России по эстафетному бегу
Работы проводились в третьем квартале года