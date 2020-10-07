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В Иволгинском районе Бурятии готовят к открытию два новых детсада

В Иволгинском районе Бурятии готовят к открытию два новых детсада
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Новые детсады скоро откроются в Хойтобэе и Гурульбе

В улусе Хойтобэе и селе Гурульба построены новые детские сады по 280 мест в каждом. В них предусмотрено общей сложностью 220 мест для детей ясельного возраста, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Строительство велось в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет», который входит в нацпроект «Демография».

В селе Гурульба в новом здании детского сада полностью оборудованы 14 групп для детей, музыкальный, спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога, медкабинет, пищеблок, прачечная и другие необходимые помещения.

- Очень красивый, очень светлый, очень солнечный детский сад. Детям здесь будет приятно находиться. Хочется, чтобы дети были счастливы, чтобы родители были спокойны за своих детей. А у воспитателей были хорошие условия работы. В данном детском саду все для этого есть. У нас в этом году три детских сада начинают работать в Иволгинском районе: в Гурульбе, Хойтобэе и в Сотниково. Каждый на 280 детей. Пусть нашим детям будет хорошо и комфортно, - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Всего за два последних года в Иволгинском районе ввели 280 мест в яслях. В марте 2020 года распахнул свои двери детский сад «Журавленок» в селе Сотниково, в котором из 280 мест 140 предусмотрены для детей ясельного возраста. Кроме того, около 6 млн рублей выделено на создание 140 ясельных мест в действующих детских садах.

Благодаря реализации нацпроекта «Демография», утверждённого президентом России Владимиром Путиным, дети, которые годами стояли в очереди, смогут пойти в новые сады. Это позволит значительно повысить качество жизни жителей района и даст возможность родителям выйти на работу.

Также, министерство образования и науки Бурятии, чтобы обеспечить дополнительными местами для детей от 1,5 до 3 лет, расширило альтернативные формы дошкольного образования. В этом году в Иволгинском районе четыре лицензированных частных детских сада получили поддержку на образовательную деятельность.
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