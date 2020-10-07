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Житель Бурятии назвал себя потомком Сталина

Житель Бурятии назвал себя потомком Сталина
Общество, 
Житель Бурятии выступил с таким заявлением в программе «Пусть говорят»

В программе «Пусть говорят» на Первом канале уже несколько выпусков пытаются установить родство оперной дивы Марии Максаковой и «отца народов» Иосифа Сталина. 6 октября в эфире программы наследником Иосифа Виссарионовича назвал себя житель Бурятии Булат Аверьянов.


Булат Аверьянов воспитывался без отца и ничего не знал о родословной по мужской линии. Но девять лет назад его мама рассказала о грузинских корнях, поделился в мужчина.

- Как и откуда эти корни, я так и не знаю. Я воспитывался в бурятской семье, мама у меня бурятка, а отца не было. Я стал искать отца, приехал к нему в гости. Он объяснил мне, что я имею связь, родственную связь с Иосифом Виссарионовичем, - рассказал Булат Аверьянов в эфире.

Кроме этого, с возрастом поменялась внешность мужчины. Он сильно вытянулся в росте, а также отрос нос, заявил Булат.

- Я был бурятом внешне, а потом по мере роста, смотрю, нос вырос и думаю: «Кто я такой?» - добавляет Аверьянов.

С помощью ДНК-экспертизы Булат Аверьянов своё родство с Иосифом Сталиным проверял ещё в 2011 году. Однако результаты так и не были озвучены в эфире. Аверьянов сказал, что на бланке не было нужной печати.


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