Житель Бурятии назвал себя потомком Сталина

В программе «Пусть говорят» на Первом канале уже несколько выпусков пытаются установить родство оперной дивы Марии Максаковой и «отца народов» Иосифа Сталина. 6 октября в эфире программы наследником Иосифа Виссарионовича назвал себя житель Бурятии Булат Аверьянов.







Булат Аверьянов воспитывался без отца и ничего не знал о родословной по мужской линии. Но девять лет назад его мама рассказала о грузинских корнях, поделился в мужчина.- Как и откуда эти корни, я так и не знаю. Я воспитывался в бурятской семье, мама у меня бурятка, а отца не было. Я стал искать отца, приехал к нему в гости. Он объяснил мне, что я имею связь, родственную связь с Иосифом Виссарионовичем, - рассказал Булат Аверьянов в эфире.Кроме этого, с возрастом поменялась внешность мужчины. Он сильно вытянулся в росте, а также отрос нос, заявил Булат.- Я был бурятом внешне, а потом по мере роста, смотрю, нос вырос и думаю: «Кто я такой?» - добавляет Аверьянов.С помощью ДНК-экспертизы Булат Аверьянов своё родство с Иосифом Сталиным проверял ещё в 2011 году. Однако результаты так и не были озвучены в эфире. Аверьянов сказал, что на бланке не было нужной печати.