В Бурятии идёт операция «Отопление»

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Рейды проводят сотрудники МЧС



В Бурятии продолжается сезонная профилактическая операция «Отопление». Работают Инспекторы Государственного пожарного надзора, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



- Перед началом отопительного сезона необходимо прочистить дымоходы, заделать трещины в конструкциях печей, оборудовать отопительные печи предтопочными листами. Вблизи печи нельзя сушить вещи и хранить горючие материалы, - отмечает заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Александр Базарон.



Сотрудники МЧС проводят рейды, в ходе которых инструктируют граждан о порядке содержания печей и электропроводки в жилье. В первую очередь инспекторы обходят дома, где проживают неблагополучные, многодетные семьи и одинокие пенсионеры.



В рамках операции «Отопление» в республике проведено 39 профилактических обследований котельных, а также мест хранения топлива, в ходе которых с руководством и персоналом проведено 38 инструктажей о мерах пожарной безопасности. Проведено 3 115 подворовых обходов. Организованы адресные проверки 326 мест проживания неблагополучных семей.

