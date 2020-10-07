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Появился трейлер фильма про приключения замбийца в Бурятии

Появился трейлер фильма про приключения замбийца в Бурятии
Общество, 
Студент из Африки побывал в разных колоритных местах Бурятии

В Сети появился анонс очередного выпуска передачи «Россия глазами иностранцев», которая снималась в Бурятии.


Как сообщал «Байкал-Daily», в проекте студента Тюменского госуниверситета Даниила Грамотина «Россия глазами иностранца» молодые люди из разных стран на три дня отправляются в деревни и сёла дальних регионов России. Там иностранцы знакомятся с бытом коренных народов и рассуждают о приобретённом опыте с точки зрения своей родной культуры.

В Бурятию приезжал 24-летний студент Казанского национального исследовательского технологического университета, уроженец Замбии (Южная Африка) Татенда Лунгу. Съемки приключений парня из Африки проходили в республике с 17 до 21 сентября.

Судя по вышедшему трейлеру, студент посетил разные колоритные места Бурятии – Иволгинский дацан, Байкал, помещения бывшего рыбозавода в Старом Энхалуке, который сейчас превращают в музей, гуннскую крепость в Иволгинском районе и т.д. Иностранец также побывал в гостях у сельчан.

- Мы постарались сделать очень динамичный трейлер, так что к просмотру обязательно! Уже совсем скоро выпустим полное видео, - говорится анонсе передачи.

Серия выйдет совсем скоро – в середине октября - на YouTube-канале By Foreigners.


Африка путешественники
 
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