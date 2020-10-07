Появился трейлер фильма про приключения замбийца в Бурятии

В Сети появился анонс очередного выпуска передачи «Россия глазами иностранцев», которая снималась в Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в проекте студента Тюменского госуниверситета Даниила Грамотина «Россия глазами иностранца» молодые люди из разных стран на три дня отправляются в деревни и сёла дальних регионов России. Там иностранцы знакомятся с бытом коренных народов и рассуждают о приобретённом опыте с точки зрения своей родной культуры.
В Бурятию приезжал 24-летний студент Казанского национального исследовательского технологического университета, уроженец Замбии (Южная Африка) Татенда Лунгу. Съемки приключений парня из Африки проходили в республике с 17 до 21 сентября.
Судя по вышедшему трейлеру, студент посетил разные колоритные места Бурятии – Иволгинский дацан, Байкал, помещения бывшего рыбозавода в Старом Энхалуке, который сейчас превращают в музей, гуннскую крепость в Иволгинском районе и т.д. Иностранец также побывал в гостях у сельчан.
- Мы постарались сделать очень динамичный трейлер, так что к просмотру обязательно! Уже совсем скоро выпустим полное видео, - говорится анонсе передачи.
Серия выйдет совсем скоро – в середине октября - на YouTube-канале By Foreigners.