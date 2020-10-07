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Сотрудник МЧС из Бурятии взял два серебра в Адлере

Сотрудник МЧС из Бурятии взял два серебра в Адлере
Общество,  Фото:03.mchs.gov.ru
Евгений Капустин тренировался пять дней в неделю

В конце сентябре в курортном Адлере в Краснодарском края состоялся Кубок Дружбы по лёгкой атлетике среди ветеранов. От Главного управления МЧС России по Бурятии соревнованиях принял участие заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях, старший оперативный дежурный Евгений Капустин. Спортсмен завоевал две серебряные медали на дистанциях 800 и 1500 метров в возрастной группе 40-44 года.

Всего в прошедшем первенстве приняло участие около 300 спортсменов из 43 регионов.

- До последнего не было известно, состоятся ли соревнования. Несмотря на это, благодаря совместной и упорной работе с моими наставниками (тренерами-супругами Суворовыми) я целенаправленно готовился к Кубку, тренируясь пять дней в неделю, совмещая с рабочими сменами. Судейство и сама организация соревнования прошли на уровне, - поделился своими впечатлениями спортсмен.

Евгений Капустин успешно выступил на отборочных соревнованиях в Иркутске в августе, где занял первое место на дистанциях 1500 и 5000 метров.

- Огромный вклад в мои достижения, конечно вносит семья, - делится легкоатлет. – Когда уезжаю на соревнования в другой город, всегда чувствую поддержку родных и близких на расстоянии.


По информации ГУ МЧС по Бурятии


спорт легкая атлетика МЧС
 
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