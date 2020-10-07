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Бурятские борцы тренируются в Москве перед чемпионатом России

Бурятские борцы тренируются в Москве перед чемпионатом России
Общество,  Фото:bogomoev_team
Сколько спортсменов примут участие в чемпионате, пока неизвестно

Бурятские борцы находятся на завершающем этапе подготовки перед чемпионатом России, сообщили в Центре спортивной подготовки. До главных стартов страны по вольной борьбе осталось чуть больше недели: соревнования пройдут с 15 по 18 октября в Наро-Фоминске.

Сейчас мужская сборная Бурятии тренируется в Москве в Одинцовском районе на спортивной базе «Покровское». Туда в начале октября приехало 25 спортсменов и три тренера.

- Перед поездкой все спортсмены и тренеры сдали анализы на COVID-19. Тренируемся ежедневно. Идёт полноценная подготовка. Утром в 8 часов у нас зарядка, в 11 – первая тренировка. Вечерняя тренировка, которая длится 1,5 часа, с 17:00, - рассказал главный тренер сборной команды Бурятии по борьбе Цыбик Максаров. - С нами приехало много молодых ребят, которые выступают спарринг-партнёрами для наших ведущих спортсменов.

Тренировочные сборы продлятся до 14 октября. Сколько спортсменов примут участие в чемпионате, пока неизвестно. После переноса чемпионата из Владикавказа в Наро-Фоминск изменились и критерии допуска спортсменов к соревнованиям.

- По допуску на чемпионат России станет известно буквально на днях. Возможно в среду или в четверг, как решит руководство сборной страны, - прокомментировал Цыбик Макаров.

До этого сборная Бурятии провела два полноценных тренировочных сбора. Один на Байкале в посёлке Энхалук на спортивной базе РСШОР, второй – в Улан-Удэ. Содействие и поддержку в успешной подготовке сборной Бурятии к крупным спортивным соревнованиям оказывает акционерное общество «Забайкальское горнорудное предприятие».

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце сентября в Казани состоялся чемпионат России по женской борьбе. Спортсменки Бурятии завоевали пять медалей, две из них золотые
спорт чемпионат России вольная борьба
 
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