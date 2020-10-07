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В Бурятии упразднили три карантинные зоны по картофельной нематоде

В Бурятии упразднили три карантинные зоны по картофельной нематоде
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
Очаг нематоды ликвидирован

В Бурятии отменили карантинный фитосанитарный режим в селах Кудара-Сомон и Усть-Киран Кяхтинского района и селе Оёр Джидинского района.

Ранее здесь был выявлен очаг золотистой картофельной нематоды. На сегодня очаг ликвидирован. Поэтому упразднена карантинная фитосанитарная зона на площади 3244 га, существующая с 2012 года.

- Территориальным управлением был составлен план по ликвидации карантинной фитосанитарной зоны, исполнение которого регулярно проверялось госинспекторами с выездом на место, отбором и исследованием проб. В свою очередь, землепользователи провели все предписанные планом мероприятия: возделывание не поражаемых нематодой культур и внесение органических удобрений, уничтожение сорной растительности и сжигание ботвы с заражённого участка. Данные меры позволили очистить зараженную почву от карантинных объектов, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима по золотистой картофельной нематоде уведомлено правительство Бурятии.

Справка:

Золотистая картофельная нематода – микроскопический круглый червь, развивающийся в корнях растения-хозяина. Кроме картофеля, червь может выбрать томаты, перцы, баклажаны и другие пасленовые культуры. Этот опасный карантинный вредитель переносится на новые территории с транспортными средствами и орудиями труда, с тарой, растительными остатками, клубнями, корнеплодами, с рассадой, а заражённая почва, содержащая цисты нематоды, является основным источником её распространения.

Патоген поражает все растения семейства паслёновых, очень быстро распространяется по всем частям растения, включая ботву, клубни и даже семена.
Россельхознадзор картофель
 
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