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Лейтенант полиции из Иркутска пробежала быстрее всех в Сочи

Лейтенант полиции из Иркутска пробежала быстрее всех в Сочи
Общество,  Фото:предоставлено ГУ МВД по Иркутской области
В Сочи состоялся командный чемпионат России по эстафетному бегу

Инспектор управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области Анастасия Судос показала лучший результат в командном чемпионате России по эстафетному бегу.

Соревнования проходили в сентябре в Сочи. Лейтенант полиции Анастасия Судос, мастер спорта по лёгкой атлетике, показала лучшее время среди участников, пробежав 800 метров за 2 минуты и 4 секунды, улучшив личный результат.

Профессионально лёгкой атлетикой Анастасия занимается около пяти лет. Будучи курсантом Восточно-Сибирского института МВД России, спортсменка тренировалась у заслуженного тренера России, мастера спорта Андрея Лузгина, который подготовил заслуженного мастера спорта России Любовь Лузгину, мастеров спорта России Евгения Хмелева, Маргариту Родионову, входящих в сборные команды России.

Анастасия Судос выигрывала чемпионат России среди высших учебных заведений МВД России.
спорт легкая атлетика полиция
 
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