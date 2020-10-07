В Сочи состоялся командный чемпионат России по эстафетному бегу
Инспектор управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области Анастасия Судос показала лучший результат в командном чемпионате России по эстафетному бегу.
Соревнования проходили в сентябре в Сочи. Лейтенант полиции Анастасия Судос, мастер спорта по лёгкой атлетике, показала лучшее время среди участников, пробежав 800 метров за 2 минуты и 4 секунды, улучшив личный результат.
Профессионально лёгкой атлетикой Анастасия занимается около пяти лет. Будучи курсантом Восточно-Сибирского института МВД России, спортсменка тренировалась у заслуженного тренера России, мастера спорта Андрея Лузгина, который подготовил заслуженного мастера спорта России Любовь Лузгину, мастеров спорта России Евгения Хмелева, Маргариту Родионову, входящих в сборные команды России.
Анастасия Судос выигрывала чемпионат России среди высших учебных заведений МВД России.
Лейтенант полиции из Иркутска пробежала быстрее всех в Сочи
Общество, Фото:
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