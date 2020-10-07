Работы проводились в третьем квартале года
В третьем квартале 2020 года дистанционные космические наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов двух регионов – Бурятии и Якутии – провели на площади 7 704 209 гектаров.
В результате на дешифрированной площади выявлено 513 585,6 гектаров насаждений с изменённым санитарным и лесопатологическим состоянием. Это 6% от общей площади исследованных лесов.
- Предполагаемыми причинами являются пожары разных лет, повреждения насекомыми и болезни леса, - сообщили в Центре защиты леса Бурятии.
В Центре защиты леса Бурятии поясняют, что данные дистанционных наблюдений будут переданы в отдел защиты леса Республик Бурятия и Саха (Якутия) для планирования полевых работ 2021 года.
В Бурятии озвучили результаты космического мониторинга леса
Общество, Фото:
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