 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 октября

06 октября

Популярное

В Бурятии озвучили результаты космического мониторинга леса

В Бурятии озвучили результаты космического мониторинга леса
Общество,  Фото:Центр защиты леса Бурятии
Работы проводились в третьем квартале года

В третьем квартале 2020 года дистанционные космические наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов двух регионов – Бурятии и Якутии – провели на площади 7 704 209 гектаров.

В результате на дешифрированной площади выявлено 513 585,6 гектаров насаждений с изменённым санитарным и лесопатологическим состоянием. Это 6% от общей площади исследованных лесов.

- Предполагаемыми причинами являются пожары разных лет, повреждения насекомыми и болезни леса, - сообщили в Центре защиты леса Бурятии.

В Центре защиты леса Бурятии поясняют, что данные дистанционных наблюдений будут переданы в отдел защиты леса Республик Бурятия и Саха (Якутия) для планирования полевых работ 2021 года.


Лес
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Автоинспекторы Бурятии призвали детей снять наушники
Автоинспекторы Бурятии призвали детей снять наушники
Общество, 07.10.2020
Автоинспекторы Селенгинского района проводят мероприятия по предупреждению детского травматизма на дорогах
В 13 населённых пунктах Бурятии не создали запас угля
В 13 населённых пунктах Бурятии не создали запас угля
Общество, 07.10.2020
Нарушения вскрыли в Кабанском районе
Священники объедут Улан-Удэ с иконой для избавления от коронавируса
Священники объедут Улан-Удэ с иконой для избавления от коронавируса
Общество, 07.10.2020
Бурятский митрополит Иосиф уже совершил особую молитву
В Бурятии днём до +13 градусов
В Бурятии днём до +13 градусов
Общество, 07.10.2020
По республике преимущественно без осадков
Виртуальные концертные залы откроются в двух городах Забайкалья
Виртуальные концертные залы откроются в двух городах Забайкалья
Общество, 06.10.2020
Они откроются в районном доме культуры «Строитель» города Краснокаменска и Борзинском районном центре культуры
В Бурятии Роспотребнадзор рассказал, как выбрать антисептик
В Бурятии Роспотребнадзор рассказал, как выбрать антисептик
Общество, 06.10.2020
Простота использования и разнообразные формы выпуска сделали их очень популярными
Серебряные медали завоевали борцы Забайкалья в Иркутске
Серебряные медали завоевали борцы Забайкалья в Иркутске
Общество, 06.10.2020
Турнир проводился по десяти весовым категориям
В Улан-Удэ осуждённые прочитали стихи Есенина
В Улан-Удэ осуждённые прочитали стихи Есенина
Общество, 06.10.2020
В колонии прошла читательская конференция
В Бурятии река стала «глиняного» цвета
В Бурятии река стала «глиняного» цвета
Общество, 06.10.2020
В реку попала технологическая вода с отстойника
Учитель улан-удэнской школы рассказал о своей работе
Учитель улан-удэнской школы рассказал о своей работе
Общество, 06.10.2020
После окончания ВСГТУ по специальности «инженер-программист» Александр занялся программированием, а роль в выборе профессии учителя сыграл случай
В Бурятии вспоминают известного мастера народных инструментов
В Бурятии вспоминают известного мастера народных инструментов
Общество, 06.10.2020
Известному мастеру-изготовителю аутентичных бурятских народных инструментов Очиржапу Доржиевичу Жамбалову 6 октября исполнилось бы 75 лет
После обращения детского омбудсмена Бурятии ребёнка зачислили в садик
После обращения детского омбудсмена Бурятии ребёнка зачислили в садик
Общество, 06.10.2020
Проблема заключалась в том, что меры социальной поддержки семье как многодетной были приостановлены
В Бурятии детская спортшкола покупает кроссовер за два миллиона
В Бурятии детская спортшкола покупает кроссовер за два миллиона
Общество, 06.10.2020
На сайте госзакупок нашёлся крайне любопытный лот от районной ДЮСШ
Дацан в Бурятии посетил блогер, едущий на мотоцикле в Китай
Дацан в Бурятии посетил блогер, едущий на мотоцикле в Китай
Общество, 06.10.2020
Блогер известен тем, что обучается кунг-фу в Шаолине

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^