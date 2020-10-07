Это ракетное соединение было создано в 2016 году
Боевое знамя нового образца командующий общевойсковым объединением Восточного военного округа генерал-майор Романом Бердников вручил командиру ракетного соединения, дислоцированного в Забайкальском крае.
В мероприятии приняли участие, командование общевойскового объединения, военнослужащие и ветераны военной службы.
Накануне торжественного мероприятия состоялась церемония крепления полотнища знамени к древку. В церемонии приняли участие военнослужащие части, заслужившие право вбить «золотой» гвоздь в древко знамени.
По окончании митинга, посвящённого вручению боевого знамени, военнослужащие прошли торжественным маршем, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Как сообщал «Байкал-Daily», также боевые знамёна нового образца вручили в Бурятии артиллерийскому соединению и воинской части технического обеспечения Восточного военного округа.
Справка:
Ракетное соединение создано в 2016 году в составе общевойсковой армии Восточного военного округа. Соединение первоначально было оснащено тактическим ракетным комплексом «Точка-У».
В 2017 году соединение перевооружили на оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер». Военнослужащие ракетного соединения прошли переобучение на новые «Искандеры», провели успешные боевые пуски ракет на полигоне Капустин Яр и прибыли в пункт постоянной дислокации с новой техникой.
Ракетному соединению в Забайкалье вручили новое боевое знамя
Общество, Фото:
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