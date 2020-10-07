Автоинспекторы Селенгинского района проводят мероприятия по предупреждению детского травматизма на дорогах
Недавно полицейские посетили учащихся Гусиноозёрской средней школы № 7 и напомнили им о правилах дорожной безопасности, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Школьникам рассказали, как правильно должен вести себя пешеход на проезжей части и объяснили правила езды на велосипеде. Особое внимание они акцентировали на том, что использование наушников с музыкой и мобильного телефона недопустимо при переходе дороги.
Юных любителей велосипедной езды предупредили, что выезд на дороги общего пользования лицам младше 14 лет запрещён. Также ребятам напомнили, что велосипедист должен спешиться прежде, чем пересекать проезжую часть по пешеходному переходу.
Автоинспекторы Бурятии призвали детей снять наушники
Общество, Фото:
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