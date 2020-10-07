Нарушения вскрыли в Кабанском районе
Прокуратура Кабанского района Бурятии выявила нехватку угля на котельных.
- В нарушение закона, руководство МУП «ЖКХ МО Кабанский район» и МУП «ЖКХ «Бабушкинское» не приняло меры к созданию нормативного запаса угля на котельных города Бабушкин и 12 населённых пунктов, - сообщает прокуратура Бурятии.
К примеру, в МУП «ЖКХ МО Кабанский район» при среднесуточном расходе угля 56,2 тонн запас топлива на котельных составил всего 12,1 тонн а в МУП «ЖКХ «Бабушкинское» по состоянию на 1 сентября на трёх котельных запас топлива полностью отсутствовал.
Прокурор района направил в суд исковые заявления об обязании МУП «ЖКХ МО Кабанский район» и МУП «ЖКХ «Бабушкинское» создания нормативного запаса угля.
Решениями Кабанского районного суда от 30 сентября и 1 октября исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме, уточнили в прокуратуре.
В 13 населённых пунктах Бурятии не создали запас угля
Общество, Фото:
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