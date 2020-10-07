В 13 населённых пунктах Бурятии не создали запас угля

Нарушения вскрыли в Кабанском районе



Прокуратура Кабанского района Бурятии выявила нехватку угля на котельных.



- В нарушение закона, руководство МУП «ЖКХ МО Кабанский район» и МУП «ЖКХ «Бабушкинское» не приняло меры к созданию нормативного запаса угля на котельных города Бабушкин и 12 населённых пунктов, - сообщает прокуратура Бурятии.



К примеру, в МУП «ЖКХ МО Кабанский район» при среднесуточном расходе угля 56,2 тонн запас топлива на котельных составил всего 12,1 тонн а в МУП «ЖКХ «Бабушкинское» по состоянию на 1 сентября на трёх котельных запас топлива полностью отсутствовал.



Прокурор района направил в суд исковые заявления об обязании МУП «ЖКХ МО Кабанский район» и МУП «ЖКХ «Бабушкинское» создания нормативного запаса угля.



Решениями Кабанского районного суда от 30 сентября и 1 октября исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме, уточнили в прокуратуре.







