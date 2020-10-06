В Бурятии вспоминают известного мастера народных инструментов

Известному мастеру-изготовителю аутентичных бурятских народных инструментов Очиржапу Доржиевичу Жамбалову 6 октября исполнилось бы 75 лет



Он умер в октябре 2019 года, не дожив до своего юбилея год, рассказали в республиканском центре народного творчества.



Очиржап Доржиевич внес весомый вклад в возрождение и развитие бурятского музыкального инструментария. Он создал множество инструментов: бурятские струнные, щипковые, духовые и ударные, также русские народные: жалейку, свирель, шумовые инструменты.



Очиржап Доржиевич начал свою трудовую карьеру в 1978 году штатным мастером, затем мастером-надомником в экспериментальной музыкальной мастерской. В этот период он реконструировал чанзу-бас, сконструировал чанзу-тенор, которая стала широко применяться в оркестрах и ансамблях для аккомпанирования певцам. Благодаря совместному с мастерами труду был налажен массовый выпуск ятаги.



Очиржап Жамбалов первым в экспериментальной музыкальной мастерской стал изготавливать бурятские духовые инструменты: лимбы и суры. При его участии впервые в истории бурятского инструментария были созданы семейства хроматических суров и лимб. Хроматическая лимба запатентована как его авторское изобретение.



В 2017 году Дагзама Дондокова, собиратель и хранитель истории бурятских мастеров-изготовителей, ветеран республиканского центра народного творчества предложила снять документальный сюжет об Очиржапе Доржиевиче. На видео запечатлен мастер за работой в своей мастерской. Он рассказывает о себе, о том, как детское увлечение переросло в дело всей жизни. За рассказом показывает, как готовит детали инструментов. В конце разговора посетовал на отсутствие учеников.



Очиржап Доржиевич многие годы передавал секреты мастерства своим ученикам. Мастерству изготовления хуров учился у него Андрей Хамаганов из мастерской «Хадор». Сегодня «Хадор» изготавливает бурятские музыкальные инструменты: хууры, моринхууры, сууры и др.



На инструментах, созданных Жамбаловым, играют музыканты оркестров народных инструментов, в их числе оркестр театра песни и танца «Байкал», музыкальных школ и школ искусств нашей республики, Агинского и Усть-Ордынского округов.

