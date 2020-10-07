В Бурятии днём до +13 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По республике преимущественно без осадков



По данным Бурятского гидрометцентра, 7 октября по республике преимущественно без осадков, днём по северному Прибайкалью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.



Ветер восточный с переходом на северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью 0, -5, по северу и юго-западу -9, -14, днём +8, +13, местами +2, +7.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -2, -4, днём +8, +10.

