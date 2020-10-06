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В Иркутской области с 6 октября закрыт пожароопасный сезон

В Иркутской области с 6 октября закрыт пожароопасный сезон
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Он был открыт 10 апреля

На землях лесного фонда в Иркутской области с 6 октября закрыт пожароопасный сезон. Приказ об этом подписал министр лесного комплекса региона Дмитрий Петренев. Такое решение принято в связи с установлением устойчивой дождливой погоды и отсутствием пожарной опасности в лесах.

Напомним, в 2020 году пожароопасный сезон открыли 10 апреля, он продлился 180 дней. За этот период произошло 923 пожара, в том числе 911 – на землях лесного фонда. Площадь возгораний составила 226 073,1 га (225 861,6 га на землях лесного фонда).

Площадь пожаров в прошедшем сезоне сократилась больше чем на 85% (в 2019 году огнем было пройдено 1,6 млн га). Сезон 2020 года пройден с наименьшими потерями лесными насаждениями за последние пять лет. Оперативность тушения лесных пожаров составила свыше 80%, сообщили в пресс-службе правительства региона. 
пожароопасный период
 
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