В Бурятии Роспотребнадзор рассказал, как выбрать антисептик

Простота использования и разнообразные формы выпуска сделали их очень популярными



В условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции Роспотребнадзор напоминает, что чистые руки - залог здоровья и взрослых, и детей. «В условиях, когда у вас нет возможности помыть руки, целесообразно использовать кожные антисептики», - отмечают в управлении.



Кожный антисептик – современное дезинфицирующее средство, предназначенное для обработки рук. Простота использования и разнообразные формы выпуска сделали их очень популярными и востребованными, особенно в период пандемии коронавирусной инфекции. В момент выбора, какое именно средство приобрести, стоит обратить внимание на спектр действия антисептика, содержание спирта, а также внимательно изучить инструкцию, для того чтобы понимать - сколько времени его нужно втирать в кожу и в каком количестве использовать.



- При выборе дезинфицирующего средства всегда нужно обращать внимание, на возбудителей какой этиологии он воздействует. Если вы выбрали средство только с антибактериальным действием, то имейте в виду, что в период распространения ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний, он вам может не помочь, так как эффективность этого средства в отношении вирусов не изучалась. В таком случае стоит выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. Чтобы понять, на каких возбудителей воздействует средство, необходимо прочитать инструкцию, - рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



В состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60–80 % изопропилового или этилового спирта.



Важно понимать, что потереть антисептик между ладонями в течение 5 секунд недостаточно. В инструкции по применению стоит обратить внимание на время экспозиции и количество средства, которое необходимо для однократной обработки рук. Обработка рук антисептиком включает в себя тщательную обработку кожи между пальцами, кончиков пальцев, втирание средства до полного высыхания, но не менее 30 секунд. В инструкциях к некоторым кожным антисептикам есть рекомендации проводить эту процедуру трижды и не менее 2-х минут, чтобы убить все вирусы.

