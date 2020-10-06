Дацан в Бурятии посетил блогер, едущий на мотоцикле в Китай

Блогер известен тем, что обучается кунг-фу в Шаолине
Иройский дацан в Селенгинском районе Бурятии посетил блогер Алексей Карпов. Молодой человек известен тем, что он обучается кунг-фу в Шаолине. Алексей Карпов стал узнаваемым после видео белорусского журналиста, рекламщика и travel-блогера Лени Пашковского на YouTube-канале «Хочу домой». Передача, где показали Карпова, собрала более 6,5 миллионов просмотров («Русский в Шаолине»).
Алексей - простой русский парень, который обучается с 2015 года шаолинскому кунг-фу. С 2019 года он также учится на магистратуре в Пекине, где изучает китайскую философию и язык.
2 сентября 2020 года он выехал на мотоцикле из Санкт-Петербурга в Шаолинь. Идея его путешествия в том, чтобы показать, что «если что-то очень хочешь, то это получится». В Бурятии он провёл больше недели, пять дней из которых в Иройском дацане.
- За это время ему удалось побеседовать о буддизме с ширээтэ Иройского дацана Гунчен ламой, познакомиться с бурятскими национальными блюдами и традициями, поучаствовать в проекте дацана, который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, - сообщили «Байкал-Daily» представители дацана.
Путешественник поделился впечатлениями, полученными в Бурятии:
- Дорога в Иройский дацан начинается задолго до пункта Ташир. Для меня как родившегося в Санкт-Петербурге Байкал и горы произвели неизгладимое впечатление. Здесь я чувствую заземление и особенную связь с предками. Поэтому, когда за Гусиноозерском я свернул с федеральной трассы и попал на асфальт 40-летней давности, увидел сопки, высотой в 40 человек, я понял, что Иройский дацан - это не просто монастырь, а монастырь в особенном месте. Чтобы точнее понять, что я имею ввиду, просто откройте карту и найдите улус Ташир. Тогда вы поймёте, почему дорога начинается задолго до пункта.
В соцсети Алексей Карпов пишет, что в регионе потрясающие виды. «Я до сих пор как в небытии или зазеркалье, эти пейзажи вскружили голову, так что ожидание китайской границы преобразились в не ожидание. Я уже наснимал на эпизод вперёд, все скоро появится», - рассказывает он здесь.
Совсем недавно Алексей был в Улан-Удэ, он заметил, что «в Бурятии все пьют чай с молоком, можно сказать, по умолчанию».
Блогер также выкладывает видеозаписи о своём путешествии на своем YouTube-канале.
Дацан в Бурятии посетил блогер, едущий на мотоцикле в Китай
Общество, Фото:
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