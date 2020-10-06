Турнир состоялся в Новосибирске
Со 2 по 4 октября в Новосибирске прошёл Кубок Сибири по тхэквондо ИТФ. Сборная Бурятия была представлена 40 спортсменами, 17 из них – воспитанники РСШОР.
По итогам турнира в копилке сборной Бурятии оказалось 12 золотых, 16 серебряных и шесть бронзовых медалей, сообщила «Байкал-Daily» тренер Олеся Коршунова.
Лучшими среди взрослых стали Ангелина Пищалкина и Александр Бодров, они завоевали по две золотых медали по программе личный туль и спарринг. Также чемпионом стал Никита Борисов по программе спарринг среди мужчин до 58 кг.
Среди юниоров лучшими стали Яна Сердюкова, Дарья Шелопугина, Александр Новокрещенных, Михей Иринчеев, Артур Баинов, Анжела Цветкова и Мария Филатова.
Юниорские команды Бурятии в возрастной группе 14-15 лет завоевали два кубка за второе место по программе командный спарринг.
Тхэквондисты Бурятии завоевали россыпь медаль Кубка Сибири
Общество, Фото:
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