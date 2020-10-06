Тхэквондисты Бурятии завоевали россыпь медаль Кубка Сибири

Общество, Фото: предоставлено Олесей Коршуновой

Турнир состоялся в Новосибирске



Со 2 по 4 октября в Новосибирске прошёл Кубок Сибири по тхэквондо ИТФ. Сборная Бурятия была представлена 40 спортсменами, 17 из них – воспитанники РСШОР.



По итогам турнира в копилке сборной Бурятии оказалось 12 золотых, 16 серебряных и шесть бронзовых медалей, сообщила «Байкал-Daily» тренер Олеся Коршунова.



Лучшими среди взрослых стали Ангелина Пищалкина и Александр Бодров, они завоевали по две золотых медали по программе личный туль и спарринг. Также чемпионом стал Никита Борисов по программе спарринг среди мужчин до 58 кг.



Среди юниоров лучшими стали Яна Сердюкова, Дарья Шелопугина, Александр Новокрещенных, Михей Иринчеев, Артур Баинов, Анжела Цветкова и Мария Филатова.



Юниорские команды Бурятии в возрастной группе 14-15 лет завоевали два кубка за второе место по программе командный спарринг.





