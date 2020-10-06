В Улан-Удэ жителям «сотых» возместят расходы на электроэнергию



В конце прошлой недели следователи возбудили по факту срыва отопительного сезона уголовное дело по статье «Халатность». «После начала реконструкции тепловых сетей должностные лица администрации Улан-Удэ вследствие недобросовестного отношения к службе не вели надлежащий контроль за ходом выполнения подрядчиком работ», - комментировали в Следственном управлении.





После запуска новой теплотрассы в 100-х кварталах 3 октября к теплу и горячему водоснабжению был подключен 151 многоквартирный дом и все социальные объекты – четыре корпуса школ, пять детских садов и амбулатория.