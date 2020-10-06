В Улан-Удэ жителям «сотых» возместят расходы на электроэнергию

Жителям сотых кварталов Улан-Удэ возместят повышенные расходы на электроэнергию, а именно разницу между потреблением электроэнергии в сентябре и в августе. Об этом сообщила сегодня мэрия Улан-Удэ. В связи с несвоевременным запуском теплотрассы люди вынуждены были греться с помощью обогревателей, а также постоянно кипятить воду из-за отсутствия горячей воды.
Возмещением расходов займется субподрядчик подрядной организации ООО «Фортуна». ⠀
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- «Фортуна» решила расплатиться через субподрядчика ООО «Байкал», - уточнили в комитете городского хозяйства.
Подрядная организация ООО «Фортуна» ещё раз принесла извинения всем жителям 100-х кварталов за причиненные неудобства. Сумма на возмещение повышенных расходов за электричество составляет более 3,4 миллионов рублей. Данная компенсация будет доведена на девять тысяч лицевых счетов абонентов.
Как сообщал «Байкал-Daily», с начала сентября до 3 октября жители сотых жители без горячей воды и отопления. Работы по ремонту теплосети затянул подрядчик – ООО «Фортуна». Люди массово перебирались из своих квартир, где мёрзли и заболевали, к родственникам в другие районы города.
В конце прошлой недели следователи возбудили по факту срыва отопительного сезона уголовное дело по статье «Халатность». «После начала реконструкции тепловых сетей должностные лица администрации Улан-Удэ вследствие недобросовестного отношения к службе не вели надлежащий контроль за ходом выполнения подрядчиком работ», - комментировали в Следственном управлении.
После запуска новой теплотрассы в 100-х кварталах 3 октября к теплу и горячему водоснабжению был подключен 151 многоквартирный дом и все социальные объекты – четыре корпуса школ, пять детских садов и амбулатория.