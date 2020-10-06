Это не коснулось первокурсников и выпускников
С 12 октября Забайкальский государственный университет временно переводит на дистанционную форму обучения студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения всех курсов, за исключением первого и выпускного. Приказ об этом подписан ректором вуза Сергеем Ивановым.
- Данная мера вводится на основании методических рекомендаций Роспотребнадзора, а также в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Забайкальского края и продлится до особого распоряжения, - говорится в сообщении вуза.
Первокурсники и студенты выпускных курсов продолжат освоение образовательных программ в традиционном формате.
Крупнейший вуз Забайкалья отправит часть студентов на дистанционку
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На сайте госзакупок нашёлся крайне любопытный лот от районной ДЮСШ
Блогер известен тем, что обучается кунг-фу в Шаолине
Турнир состоялся в Новосибирске
Жители долгое время вынуждены были включать обогреватели
Это не коснулось первокурсников и выпускников
На конкурс поступило более 30 видеоработ
Из любви к своему супругу Светлана Албегова научилась печь настоящие осетинские пироги и родила пятерых детей
Приёмные дочки пошли по её стопам и стали также поварами
Малышей пришлось перевести на искусственное вскармливание
Среди 28 работ были определены победители
Скульптуру подарили польские католики
Поздравления звучали в следственном изоляторе
Развёрнуты специальные мобильные пункты
Развёртывающиеся дополнительные койки едва-едва успевают обеспечить госпитализацию нуждающихся
В течение отчётного периода проводились различные заседания, выезды на строящиеся объекты, ремонт дорог, выполнялись наказы горожан