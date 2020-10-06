Крупнейший вуз Забайкалья отправит часть студентов на дистанционку

Это не коснулось первокурсников и выпускников



С 12 октября Забайкальский государственный университет временно переводит на дистанционную форму обучения студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения всех курсов, за исключением первого и выпускного. Приказ об этом подписан ректором вуза Сергеем Ивановым.



- Данная мера вводится на основании методических рекомендаций Роспотребнадзора, а также в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Забайкальского края и продлится до особого распоряжения, - говорится в сообщении вуза.



Первокурсники и студенты выпускных курсов продолжат освоение образовательных программ в традиционном формате.





