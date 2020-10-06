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В Бурятии назвали победителей детского театрального конкурса

В Бурятии назвали победителей детского театрального конкурса
Общество, 
На конкурс поступило более 30 видеоработ

Юные артисты детских театральных коллективов, студий участвовали в республиканском детском театральном конкурсе «В гостях у принцессы Алтан Хайша – Золотые Ножницы» (6+). Конкурс прошёл в дистанционном форме. Поступило более 30 видеоработ в трёх возрастных номинациях от 7 до 14 лет.

Жюри определило победителей номинаций:

- в номинации «Лучшая актёрская работа» победителем стала Анастасия Чултумова, образцовый театр кукол «Родничок», АУ «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту», Гусиноозёрск, руководитель - Батышева Галина Иннокентьевна;

- «Лучший исполнитель эпизодической роли» – Цыденов Дмитрий, образцовый театр кукол «Родничок», АУ «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту», Гусиноозёрск, руководитель - Батышева Галина Иннокентьевна;

- «Лучшее музыкальное оформление спектакля» – образцовый театральный коллектив «Дети и куклы «Вытворяшки» (музыкальный спектакль «Ёжик»), МБО ДО «Дворец творчества детей и молодёжи «Радуга», МО «Муйский район», руководитель - Серикова Любовь Владимировна;

- «Лучшие сценические костюмы» – образцовый театр кукол «Родничок», АУ «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту», г. Гусиноозёрск, руководитель - Батышева Галина Иннокентьевна;

- «Лучшая сценография спектакля» – образцовый театр кукол «Родничок» (кукольный спектакль «Аистёнок»), АУ «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту», г. Гусиноозёрск, руководитель - Батышева Галина Иннокентьевна;

- «Лучшая режиссёрская работа» – Светлана Алексиевич (спектакль «У войны не женское лицо»), образцовый театр кукол «Родничок», АУ «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту», г. Гусиноозёрск, руководитель - Батышева Галина Иннокентьевна;

- «Разговорный жанр» – Мытыпов Агван, моноспектакль «Не любо – не слушай», МУ ДО Кижингинский ЦДТ «Детский национальный театр», руководитель - Шойдокова Сэсэгма Нимаевна;

- «Разговорный жанр» – Цырендоржиев Булат, «Кижингинский лицей им. В.С. Мункина», с. Кижинга, руководитель - Цыренова Галина Раднаевна;

- «Оригинальный жанр» – Егор Сотнич, руководитель - Иванова Елена Александровна.

- «Пластический спектакль» – театральная студия «Азарт», АУ МКДЦ ДК «Огонёк», с. Итанца, МО «Прибайкальский район», руководитель - Решетова Елена Александровна;

- «Самый обаятельный исполнитель» – Мария Чубарова (кукольный спектакль «Аистёнок»), образцовый театр кукол «Родничок» АУ «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту» г. Гусиноозёрск, руководитель - Батышева Галина Иннокентьевна.

- «За искренность исполнения» – Хубраков Балдан, образцовый театр «Одон» Баянгольского сельского дома культуры МО «Баргузинский район», руководитель - Бадмаева Елена Донгаковна;

- «За самое лирическое исполнение» – Белых Василина, театральная студия «Конфетти», МБОУ ДО «Бичурский дом детского творчества», руководитель - Тюрюханова Ольга Андреевна;

- «Самый эмоциональный исполнитель» – Анастасия Чултумова, образцовый театр кукол «Родничок», АУ «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту», г. Гусиноозёрск, руководитель - Батышева Галина Иннокентьевна.

Дипломом лауреата III степени удостоена театральная студия «Арлекин», МБУ ДО «ЦДОД «Радуга талантов» Тарбагатайского района, руководитель - Медведева Ольга Борисовна, дипломом лауреата II степени – театральная студия «Конфетти», МБОУ ДО «Бичурский дом детского творчества», руководитель - Тюрюханова Ольга Андреевна.

Дипломом лауреата I степени удостоен образцовый театральный коллектив «Фантазёры», РКДЦ «Гармония» Джидинского района, руководитель - Митин Константин Андреевич.

Диплом Гран-при завоевал образцовый театр кукол «Родничок», АУ «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту», г. Гусиноозёрск МО «Селенгинский район», руководитель - Батышева Галина Иннокентьевна.

Победителям в номинациях и лауреатам будут вручены дипломы и денежные призы, сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.


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