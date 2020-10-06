Серебряные медали завоевали борцы Забайкалья в Иркутске

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Турнир проводился по десяти весовым категориям



XV Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного мастера спорта СССР олимпийского чемпиона Константина Вырупаева прошёл с 4 по 6 октября во дворце спорта «Труд» в Иркутске. Участие в соревнованиях приняли около 100 сильнейших спортсменов Сибири и Дальнего Востока.



- Среди мужчин в весовой категории до 63 килограммов спортсмен Забайкальского края Денис Самодуров выиграл серебряную медаль, уступив в финале представителю Красноярского края Михаилу Романову, бронзовую медаль выиграл также представитель Красноярского края Руслан Османов. В весовой категории до 97 килограммов Александр Епифанцев занял второе место, первое место - Магомед Алиев (Красноярский край), третье место занял Дмитрий Баборыко, - рассказали в федерации греко-римской борьбы Забайкальского края.



Турнир проводился по десяти весовым категориям: 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 и 130 килограммов. Победители и призёры награждены памятными грамотами и медалями. Всероссийский турнир по греко-римской борьбе прошёл с соблюдением всех мер по профилактике новой коронавирусной инфекции в учреждениях физической культуры и спорта, предусмотренных Роспотребнадзором. Соревнования прошли без зрителей, сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья.



Справка:



Константин Григорьевич Вырупаев (2 октября 1930 — 31 октября 2012 год) – заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник физической культуры. Победитель Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, бронзовый призёр Олимпийских игр 1960 года в Риме, чемпион мира, семикратный призёр чемпионатов СССР. Он награждён орденом «Знак Почёта» и дипломом Сибирской олимпийской академии. Оставив «большой ковер», Константин Григорьевич стал тренером областной команды, а затем сборной РСФСР.



